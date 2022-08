El navarro Mikel San José anuncia su retirada: "Mi cuerpo no soporta más el nivel profesional"

Txantrea, Liverpool, Athletic, Birmingham y Amorebieta. El navarro Mikel San José ha decidido colgar las botas. El de Villava ha hecho pública su decisión publicando un vídeo en redes sociales en el que cita a los clubes por los que ha pasado:

Confiesa que no ha sido una decisión sencilla. "Es muy difícil decirle adiós a lo que has querido tanto", afirma, pero revela que su cuerpo "no soporta más el nivel profesional".

San José recuerda que el fútbol ha sido su vida "desde pequeño", desde que con 6 años jugaba en el Txantrea. "Echando la vista atrás no borraría momentos amargos pues estos me han hecho disfrutas de los dulces", reflexiona en el vídeo.

En el momento de la despedida, reconoce que, aunque el fútbol le apartó muy joven de casa, nunca ha "caminado solo" y agradece a cuantos le han acompañdo en el camino.

Además, señala que ahora ha llegado el momento de cuidarse y de iniciar una nueva etapa. El navarro dice adiós así a los 33 años tras una trayectoria que le ha llevado a jugar casi 400 partidos con la elástica del Athletic y a formar parte de la selección española, tanto en categorías inferiores como en la absoluta, con quien disputó la Eurocopa de 2016. La última campaña vistió los colores de la S.D. Amorebieta en Segunda División.