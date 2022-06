El Vissel Kobe japonés destituye al técnico Miguel Ángel Lotina

【契約解除のお知らせ】



ロティ―ナ監督と6/28付で契約解除をした事をお知らせします。

なお、イヴァンヘッドコーチも契約解除となります。



Vissel Kobe and Miguel Angel Lotina have agreed to part ways.



