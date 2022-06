El San Andrés y el San Miguel, los últimos supervivientes

objetivo de la permanencia. Sin embargo, la campaña les ha llevado a disputarse el último ascenso a la Autonómica este sábado (19 horas), nueve meses y siete días después de haber iniciado el curso. Se trata del San Andrés de Allí queda el 11 de septiembre cuando los dos equipos, según aseguran sus entrenadores, iniciaron la temporada en la Regional Preferente con el. Sin embargo, la campaña les ha llevado a disputarse el últimoeste sábado (19 horas), nueve meses y siete días después de haber iniciado el curso. Se trata del San Andrés de Estella y el San Miguel de Larraga

El escenario en el que se decidirá será el Merkatondoa de Estella, casa del San Andrés. El ascenso se juega en una eliminatoria a partido de ida y vuelta. El primero se jugó el pasado domingo en Larraga. El San Miguel ganó por 1-0, gol que marcó en el minuto 90. El resultado no parece decisivo y más cuando el empate al final de la prórroga beneficia al San Andrés. No se lanzan penaltis y ascendería el mejor clasificado al final de la liga regular. Es el San Andrés, que quedó tercero, mientras que el San Miguel concluyó segundo. Se espera que los dos equipos estén bien acompañados en las gradas del campo estellés. Desde Larraga, saldrán dos autobuses más coches particulares. Los aficionados del San Andrés ya mostraron su empuje en el duelo ante el Valtierrano de la anterior eliminatoria. El ascenso pondrá el cierre a la temporada.

Aitor Gil: “Lo importante es que el jugador esté con poca presión y compita”

Aitor Gil, entrenador del San Andrés, se sentará hoy por última vez, en esta larga temporada, en el banquillo del Merkatondoa, por lo menos, en un partido oficial. “Se está haciendo largo. No esperábamos meternos en la fase de ascenso. El objetivo, al inicio del año, era salvar la categoría. Nos fuimos metiendo poco a poco arriba. Hablamos con los jugadores y ya quedamos que, sin presión, pero que no íbamos a renunciar a nada, y hasta aquí hemos llegado”, asume.

Afirma que el San Andrés ha protagonizado una temporada “excelente”. “Nos queda un último partido. La temporada es excelente. Tenemos un pastel enorme que nos hemos ganado. Ahora solo nos falta poner la guinda”. El equipo de Estella tuvo una oportunidad anterior para haber ascendido pero... “el Valtierrano fue mejor”. “Ya le felicitamos. Ganaron justamente. En las fases de ascenso hay que aprovechar las oportunidades. Contra el Valtierrano la tuvimos para poder ponernos por delante en el marcador. No lo hicimos. Ellos lo consiguieron y nos ganaron bien. El otro día en Larraga nos pasó lo mismo. Tuvimos oportunidad para poder ponernos por delante. No lo aprovechamos y en el minuto 90 nos marcaron un gol de falta. Nos toca remontar”.

El San Andrés afronta el duelo con un 1-0 en contra. “Tenemos que ganar. Pero si al acabar los 90 minutos quedamos empate, habrá prórroga. Si en ella continúa la igualada, no se tiran penaltis. Ascendemos nosotros al acabar segundos en liga y el San Miguel, terceros, entonces te premia la mejor clasificación”, indica Gil.

El técnico del equipo estellés cuenta que una de las mayores dificultades que presenta su rival, el San Miguel, llega a la hora de hacerle gol. “Al San Miguel le conozco muy bien porque en liga el equipo que dejaban ellos lo cogíamos nosotros. Le he visto mucho. Físicamente es muy fuerte y es muy ordenado en defensa. Cuesta mucho hacerle gol. Creo que es el equipo menos goleado de los dos grupos de Preferente. Tenemos que ser nosotros mismos. A partir del buen trato de balón y de jugar bien al fútbol hacerles daño y peligro. Creo que somos capaces de ello. Lo más importante es que el jugador esté con poca presión, que se divierta, que compita y que metamos un gol más que ellos. Físicamente no hemos llegado mal. Tengo buena relación con el preparador del Izarra. Nos ha echado una mano a la hora de orientarnos y no llegamos mal”.

Pernaut: “Debemos medir los esfuerzos. Nos jugamos mucho en 90 minutos”

El entrenador del San Miguel Jaime Pernaut fue consciente al inicio de la temporada de que se iba a alargar, aunque el objetivo principal era asegurar la permanencia. “Una de las dificultades de esta temporada era que se iba a alargar. Así ha sido. Se está notando. Yo creo que todos los equipos hemos llegado más bien justos. Al final lo que perdemos de piernas lo tendremos que tirar de ganas e ilusión. Eso tenemos de sobra y a ver qué tal”.

Y pese a ese objetivo inicial el equipo de Larraga va a luchar por el último ascenso que queda por decidir. “A nivel del club, el objetivo era la permanencia. Ha ido bien el año. Se ha armado un bloque bueno, competitivo. Los números ahí están. Somos el equipo menos goleado. Nos hemos metido en estas eliminatorias. Ya es un premio a ver si se puede ahora el premio gordo”.

El San Miguel ganó al San Andrés por 1-0 en la ida, resultado con el que afronta la vuelta. “Me gusta el resultado porque nos obliga a no especular. Nos obliga a competir y eso lo hacemos bien. Está bien que tengamos esa ventaja para que ellos tengan que venir a por nosotros, que no les venga bien el empate. Pero no podemos especular, tampoco. Vamos a ir a competir y a por el partido. En caso de empate en la eliminatoria, se jugaría prórroga pero no, penaltis. La clave y la importancia va a ser el primer gol, a ver quién lo marca, por las dinámicas, por la mentalidad de cada equipo, encajando cómo actuamos y demás”, señala.

Del San Andrés destaca que se trata de un equipo “muy físico”. “Será el más físico, por lo menos, de nuestro grupo. El campo es complicado, grande, con hierba artificial. Además va a hacer calor... Vamos con todos los respetos del mundo. Si han quedado por encima de nosotros, por algo será. Es muy buen equipo. Destaco sobre todo el tema físico y, además, tiene un jugador veterano, muy bueno, Bruno. Hay que tenerlo en cuenta, y también al colectivo. Además nos conocen muy bien. Aitor nos ha visto muchísimo. Es el entrenador que más nos ha visto”, añade.

Este partido va a contar con un invitado sorpresa: el calor. “Igual se podía haber retrasado la hora de inicio por los jugadores, por temas de salud. El calor va a ser para todos y no va a ser excusa. Habrá que hidratarse bien y estar preparados. Debemos medir bien los esfuerzos. Nos estamos jugando mucho en los 90 minutos”.