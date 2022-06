Noáin se tiñó de celeste

Bidezarra, cumplió veinticinco años en octubre, algo que no podían dejar pasar. La celebración se atraso, por el covid, pero eso no impidió disfrutar a los más de 350 comensales que se reunieron el sábado en la plaza del Ayuntamiento para disfrutar de un plato de paella y buena música. Celestre fue el color que vistió la localidad de Noáin el sábado. Su club de fútbol, el, cumplió veinticinco años en octubre, algo que no podían dejar pasar. La celebración se atraso, por el covid, pero eso no impidió disfrutar a los más de 350 comensales que se reunieron el sábado en la plaza del Ayuntamiento para disfrutar de un plato de paella y buena música.

No se trata solo de fútbol, de un deporte, es lo que ha unido a miles de personas durante estos años. Su campo, el Municipal de Noáin, reúne cada fin de semana a diferentes cuadrillas de jóvenes y adultos que no solo van a animar al primer equipo, también a las categorías inferiores, y ya aprovechan para tomarse algo en el bar del campo, el Muli. Por eso, ningún integrante de la junta directiva dudó en festejar su cumpleaños con el pueblo. Pensaron en todo, en una ronda por las calles de Noáin con la Comparsa de Gigantes, los gaiteros y el grupo de música Egieder Taldea, en un partido de veteranos del F.C Bidezarra contra el CA Osasuna, en una paellada gigante, en la actuación del grupo KDT, formado por cuatro padres del equipo cadete, en dos dj...

No faltó ningún detalle, no quisieron dejarse nada en el tintero. El cariño y la dedicación siempre han estado ahí, y si alguien lo ha tenido presente ha sido el Ayuntamiento de Noáin, que les homenajeará el 24 de agosto cuando el club lance el chupinazo en las fiestas patronales. “Lo primero gracias a todos por venir, es un placer poder contar con vosotros en la celebración del 25 aniversario del club, ojalá podamos celebrar muchísimos más y estéis aquí. Quiero hacer una mención especial a la primera junta directiva, cimiento del club, a todos los presidentes, que con sus buenas ideas y sus ganas nos han llevado hasta aquí, y a todos los entrenadores del primer equipo, que nos han llenado de alegría. Os entrenamos esta camiseta como obsequio por el esfuerzo”, dijo Javier San Martín, presidente, al finalizar la comida. Pero el club, muy de su afición, también quiso recompensar cada ánimo recibido y sorteó seis camisetas, veinticinco bufandas, seis balones, tres del año que jugaron en Tercera y tres de la Champions, y alguna que otra sorpresa más.

F.C Bidezarra

UN HIMNO POR TODOS

En 1996 el Bidezarra comenzó sus andaduras, un año que el propio San Martín también quiso recordar. “No solo comenzamos nosotros, nuestro amigo Kike Barja nacía el 1 de abril, el Real Madrid ganaba la liga, Jordi Hurtado se estrenaba en Saber y Ganar e Induráin se retiraba del ciclismo el 2 de enero”, contó. Y fue él, con su puño y letra, el que escribió el himno que el sábado resonó por las calles de Noáin. “Quería reflejar muchas cosas. Primero, junto con el año, hice un guiño al aeropuerto (alzamos nuestro vuelo), después no me podía olvidar de los valores que creo que defendemos y abanderamos: esfuerzo, compromiso, trabajo... También hacer referencia al pueblo, al Valle de Elorz, de donde proviene la cantera, y a Navarra. El celeste por la camiseta, a la afición porque es una parte muy importante, al ascenso a Tercera, que no habría sido posible sin el trabajo de cantera que se ha hecho estos años, y a lo orgullosos que nos sentimos de llevar este escudo. Además, quería destacar la humildad cuando ganas y la cabeza alta cuando pierdes con el trabajo bien hecho”, dijo San Martín. “Estamos felices por el día que pasamos el sábado. Reunir a tanta gente fue emocionante y ver las relaciones tan fuertes que hay, el buen ambiente, te da aún más ánimos”, finalizó.