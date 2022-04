Del Everton a la Mutilvera

también es una especie de ley de vida para Imanol Etxeberría (Burlada, 1994). “No hay que conformarse con lo que tenemos, sino buscar la mejoría. Un día investigando me di cuenta que aparecía en el escudo del Everton y me gustó. Seguía al equipo de Liverpool cuando Mikel Arteta era jugador. Tengo cierta simpatía por ellos. Programé un viaje antes de la pandemia para visitar el estadio Goodison Park, pero lo tuve que cancelar”, expresa el delantero de la "Nil satis nisi optimum". Es una frase en latín que viene a significar: “Nada es suficientemente bueno excepto lo mejor”. El Everton inglés la usaba de lema en su anterior escudo y. “No hay que conformarse con lo que tenemos, sino buscar la mejoría. Un día investigando me di cuenta que aparecía en el escudo del Everton y me gustó. Seguía al equipo de Liverpool cuando Mikel Arteta era jugador. Tengo cierta simpatía por ellos. Programé un viaje antes de la pandemia para visitar el estadio Goodison Park, pero lo tuve que cancelar”, expresa el delantero de la Mutilvera

El equipo blanquillo ha llegado a la antepenúltima jornada con los deberes por hacer. Tiene dos puntos de ventaja sobre el playout, pero este sábado viajan hasta Sestao, hogar del segundo clasificado. “Será muy complicado. Ellos se juegan toda la temporada, aunque nosotros nos jugamos la vida también. Espero un partido de transiciones, de ida y vuelta”, comenta el 9 de la Mutilvera, que está viviendo su mejor momento de la temporada. El navarro suma siete goles, tres en los últimos cinco partidos. “La cabeza es importante y las ocasiones siempre van a estar ahí. Si estás con confianza, las cosas te van saliendo. No sé qué pasa, pero acabas marcando más goles”, broma el delantero.

JA Goñi

Del campo de Las Llanas estará muy pendiente Osasuna Promesas. El filial rojillo esperará un pinchazo del Sestao para cantar el alirón y certificar el ascenso a Primera RFEF. Un triunfo local en Tajonar ayudaría también a la Mutilvera en su objetivo de salvar la categoría. Los navarros hoy se pueden ayudar mutuamente. “No tengo trato personal con ninguno de Osasuna Promesas, pero todos pensaremos lo mismo. No hace falta ni decirlo. Si no se consigue el objetivo esta jornada en la siguiente recibimos al Promesas en Mutilva. Sería lo ideal celebrar los dos equipos, pero nosotros queremos conseguir la salvación cuanto antes”, explica Etxeberria.

REGRESO A NAVARRA

Un premio que parecía quedarse pequeño en las primeras jornadas, pero todo un logro después de la temporada llena de contratiempos que ha tenido que hacer frente la Mutilvera. “No había vivido nada igual nunca. Ha sido un año de muchas lesiones graves, de lesiones de rodilla, de huesos... En invierno también salieron jugadores importantes y el club lo notó. Ha sido una temporada atípica. Cuando se recuperaba la gente, el equipo lo notaba, pero con tantas bajas también”, expone el 9.

Sin embargo, en el plano personal, Imanol Etxeberria ha encontrado su sitio en Mutilnova: “Estoy contento. Con Andoni Alonso ya había tenido varias llamadas para venir y conozco a varios jugadores. Me he adaptado bien y estoy disfrutando mucho. Llevaba cierto tiempo jugando en Logroño y, al final, eran dos horas de carretera. Tenía ganas de volver a Navarra y estar en Pamplona”. Las siete dianas que suma hasta la fecha así lo demuestran: “El esfuerzo es innegociable, pero de cara a puerta no estaba siendo mi mejor año. Por suerte estos últimos partidos, que son los más importantes, estoy teniendo fortuna”.

Este sábado si anota gol no lo gritará en latín, pero seguro que Imanol sabrá que es “lo mejor” para ayudar a su equipo en la lucha por la permanencia. Alea iacta est. La suerte está echada.