El idilio con el gol de Joel Rodríguez continúa

Joel Rodríguez protagoniza una singular sincronía con su equipo. Si él marca en Tajonar, Ardoi la ratificó. El delantero valenciano marcó tres goles y provocó un penalti. El filial rojillo se impuso al conjunto de Zizur por 5-0 y logró la cuarta victoria en su campo. En las tres anteriores también llegó el gol de Joel. protagoniza una singular sincronía con su equipo. Si él marca en Tajonar, Osasuna Promesas gana. Esa circunstancia se había dado así hasta el pasado sábado y ante ella ratificó. El delantero valenciano marcó tres goles y provocó un penalti. El filial rojillo se impuso al conjunto de Zizur por 5-0 y logró la cuarta victoria en su campo. En las tres anteriores también llegó el gol de Joel.

Él resta importancia a esta circunstancia y valora más que sus goles ayuden al equipo a alcanzar la victoria. “Estaba contento pero sobre todo porque conseguimos los tres puntos y nos hacía falta una victoria en casa así”, subraya. Pronto comenzó a engordar su cuenta goleadora y la de su equipo. En el minuto 4, marcó el primero. Tuvo una dedicatoria especial. “Pudieron venir a verme mis padres y les dediqué el primer gol”, cuenta.

Y dice bien cuando habla del primero. Tras el 1-0, Rodríguez hizo, veinte minutos más tarde, el 2-0. Además, provocó un penalti que materializó su compañero Aimar Oroz. El delantero redondeó su tarde y dejó a su equipo con un 4-0 antes del descanso. Volvió a marcar en el 41. Su compañero, el extremo Pau Martínez, hizo el definitivo 5-0 en el minuto 82. “Estábamos haciendo partidos muy buenos para conseguir victorias más fáciles y nos estaba costando bastante. Creo que este triunfo nos dará un empujón de confianza y nos vendrá bien para afrontar lo que nos queda de temporada”, explica.

J.A.GOÑI

Rodríguez: "El primer gol se lo dediqué a mis padres que pudieron venir a verme"

Rodríguez no se decanta por ninguno a la hora de elegir uno de sus tres goles. “Me quedo con los tres y con poder ayudar al equipo. Todo lo que sea ayudar al equipo para conseguir subir de categoría es lo primordial. Si logramos el ascenso, será un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante todo el año. Poder ayudar al equipo y ya está. Me quedo con todos, todos ellos son válidos”, añade

Osasuna Promesas lidera el Grupo II de la Segunda RFEF y llamaba la atención que el equipo no hubiera logrado más triunfos como local. ¿Qué sucedió el sábado? “El trabajo era el mismo pero por A o por B nos estaba faltando ese toque de suerte. En esta ocasión materializamos nada más llegar. Si en la primera parte te vas al descanso con 4-0, el otro equipo sale con otra cara. En otras ocasiones nos estaba faltando cerrar los partidos”, aclara.

Rodríguez: "Creo que esta victoria nos dará un empujón de confianza. Nos vendrá bien para afrontar lo que nos queda de temporada"

Duda un poco pero casi está seguro de que el sábado marcó el primer triplete desde su etapa como juvenil hasta ahora. “Yo ni sabía que tenía que llevarme el balón. Me avisó Joaquín, el delegado, que me lo tenía que llevar. Era tarde y ya no lo cogí. Me lo llevaré mañana (hoy) en el entrenamiento. Me gustaría que me lo firmara todo el equipo y tener un bonito recuerdo”, añade.

A la hora de celebrar los goles tampoco tiene nada pensado. “Hago lo que surge. Pero este fin de semana vinieron mis padres a verme y se lo dediqué a ellos. Justo el día que pueden venir marqué tres goles”, se alegra. Lo que tiene claro es que, si le ha salido un buen partido, procura repetir los mismos pasos en el siguiente.

AMBICIÓN ANTE LO QUE VIENE

Al Promesas le quedan nueve encuentros. Lidera el grupo empatado a 51 puntos con el Sestao, segundo. “Nosotros vamos a ir a ganar todo. Dependemos de nosotros mismos y tenemos la mente puesta en los partidos que quedan para lograr el ascenso directo. Es lo que creemos que vamos a conseguir. Al principio, no se nos marcó ningún objetivo pero gracias al trabajo que hemos hecho y a darnos cuenta de que lo podemos conseguir, nos hemos visto arriba haciendo las cosas bien. Ahora que estamos ahí, lo podemos conseguir”.

El delantero Joel Rodríguez, de 23 años, vive su segunda temporada en el Promesas. “Estoy a gusto. Tengo un buen grupo de compañeros, la verdad, el entrenador, el cuerpo técnico vamos todos a uno. Estoy muy contento”, añade. Y se nota. Suma diez goles este curso.