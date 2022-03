Osasuna impone su ley

Osasuna Promesas. Darío; Moreno (Eneko, m.65), Ibaider, Mutilva, Iru; Rabadán, Ibáñez (Iker Muñoz, m.57), Aimar (Soeiro, m.57); Pau, Joel (Azcona, m.65), Xabi (Adama Boiro, m.57).

Ardoi. Itxaso; Olite, Larraza, Morcillo, Garralda; Ezkiaga (Omar, m.76), Tiraolegui, Soroa (Anguas, m.46), Amadoz (Zarranz, m.65); Alvarito (Joel, m.65), Madariaga (Pavón, m.65).

Árbitro. Carlos Muñiz Muñoz, asistido por David Rubio y Enrique Lucía Lobera. Amonestó a Mutilva (m.36) y Moreno (m.63) por parte del Promesas y a Olite (m.26) y Amadoz (m.51) por parte del Ardoi.

Goles.1-0 (m.4): Joel. 2-0 (m.24): Joel. 3-0 (m.35): Aimar (p). 4-0 (m.41): Joel. 5-0 (m.82): Pau Martínez.

Incidencias. Encuentro disputado en Tajonar ante cerca de 150 espectadores.

La mejor versión de Osasuna Promesas ha vuelto. La amenaza del Sestao y la Real Sociedad C por el ansiado ascenso no está haciendo temblar el pulso a los rojillos, que demostraron ayer estar preparados para afrontar unas últimas jornadas que pintan de infarto. Los de Santi Castillejo se divirtieron ante el Ardoi. Liderados por un genial Joel Rodríguez, no dieron opción a su rival. Al delantero valenciano le salió todo. Tres goles, un penalti forzado... él solo maniató a una zaga azulona que se mostró impotente durante los noventa minutos.

Mientras quede vida siempre habrá esperanza. A eso se agarra el conjunto de Iñigo Ardanaz para conseguir la permanencia. Ayer no les salió nada. La presión agresiva, marca de la casa del equipo azulón, se convirtió esta vez en su gran talón de Aquiles. Osasuna campó a sus anchas por el verde de Tajonar. Y lo hizo desde los primeros compases. En el minuto 4 Joel ofreció su primera muestra de la exhibición que tenía preparada. Rabadán envió un balón en largo al interior del área buscando a Pau. El extremo catalán, de espaldas a portería, dejó el esférico con el pecho ante la llegada de Joel. El ariete no perdonó, remató sin piedad con la pierna izquierda desde el punto de penalti adelantando así a los rojillos.

J.P. URDIROZ

CON TODO A FAVOR

Una vez superado el trámite de abrir la lata, los de Santi Castillejo quisieron cerrar el partido por la vía rápida. El Ardoi cogió oxígeno durante unos instantes, llegando a estrellar en el larguero un centro envenenado obra de Madariaga en el minuto 16. Pero rápidamente todo volvió a su tónica habitual. Joel hizo el segundo en el 24. De nuevo un balón a la espalda de la zaga visitante, esta vez con Aimar Oroz de receptor, que acabó con la definición del nueve rojillo prácticamente a placer.

Con el Ardoi prácticamente rendido antes de la media hora, Joel continuó con su show particular. En el minuto 34 fue derribado tras intentar sortear a Itxaso, guardameta del Ardoi. El colegiado decretó la pena máxima, pero fue Aimar Oroz el encargado de transformarla. Un disparo seco, a media altura, que cerca estuvo de detener Itxaso. 3-0, dos goles y un penalti provocado. Pero el atacante valenciano quiso más. Y acabó firmando el hat-trick, su primero como futbolista. Llegó a los 41 minutos, en una acción muy similar al de su segundo tanto. Diego Moreno se internó por la banda derecha, levantó la cabeza y envió el esférico al punto de penalti para que Joel batiese al meta local a placer.

Si el partido no estaba muerto antes, ese gol fue la puntilla. La segunda mitad no tuvo mucha historia. Castillejo dio descanso a jugadores como Pablo Ibáñez o Aimar, pero también hubo tiempo para el tanto de la manita. Lo hizo Pau Martínez en el minuto 82. No pasó nada más. Osasuna confirma su liderato. Al Ardoi le queda cada vez menos aire.