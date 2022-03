Dos derbis navarros a distancia diferente

Los dos derbis navarros de esta jornada se van a vivir a diferente distancia. Osasuna Promesas recibe este sábado 12 de marzo (17 horas) al Ardoi en Tajonar. El Izarra juega el domingo (17 h) en el Merkatondoa ante el San Juan. En el primero de los dos duelos, el filial rojillo, como líder, se enfrenta al conjunto de Zizur que se encuentra en puestos de descenso. Treinta puntos les separan. En el segundo, los estelleses son octavos y los de la Agrupación, novenos. Tres puntos les distancian.

PROMESAS-ARDOI: LA PRIMERA DE LAS FINALES

Quedan diez finales. Así se refirieron tanto Joel Rodríguez, delantero de Osasuna Promesas, como Julen Madariaga, que ocupa la misma posición pero en el Ardoi, a las diez jornadas que restan de liga regular. Sin embargo, para el primero, serán diez finales en busca del ascenso; para el segundo, con el objetivo de la salvación. “Y la primera es la más difícil. Vamos al campo del líder”, exclamó Madariaga. Sin embargo, confía en que la estadística juegue a favor de su equipo. El Promesas solo ha logrado tres triunfos en Tajonar. El Ardoi tiene tres victorias, dos de ellas conseguidas como visitante.

El delantero Joel Rodríguez marcó en los tres triunfos del Promesas en Tajonar. “Estamos compitiendo bien pero por errores, por una cosa u otra, no se estaban dando las cosas en casa. Ganamos la semana pasada en un campo complicado y debemos hacer bueno el sábado el trabajo que llevamos desarrollando durante la semana. Queremos lograr la victoria”, señaló el pichichi del equipo con siete tantos. El filial rojillo disfruta del liderato, pero empatado a puntos con el segundo clasificado, el Sestao. “Estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos siendo un equipo. Hemos sacado puntos importantes fuera de casa. Tenemos que seguir con esta dinámica. Quedan diez finales e intentaremos quedar arriba para subir de categoría”, indicó. Sin embargo, aseguró el delantero valenciano, no era el objetivo inicial. “Cuando empezamos no había ningún objetivo, realmente, pero el equipo está trabajando. Está haciendo las cosas muy bien y nos hemos dado cuenta que podemos subir de categoría. Ahora que estamos ahí vamos a intentar ganar el máximo de partidos posible”, señaló.

Rodríguez: "Estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos siendo un equipo"

Por su parte, JulenMadariaga explicó que su equipo era consciente, cuando ascendió, de la dificultad a la que se iba a enfrentar. “En esta categoría, cada partido hay que sufrirlo y así está siendo.Se nos han ido muchos puntos al final de los partidos. Nos ha faltado terminarlos bien, ser un poco más perros. Nos tenemos que hacer fuertes en casa. Quedan diez finales y debemos ir a por todas”, apuntó el delantero de Zizur, que suma ocho goles.

Madariaga: "En esta categoría, sabíamos que cada partido hay que sufrirlo y así está siendo"

IZARRA-SAN JUAN: DESDE LA IGUALDAD

A unos 45 kilómetros de distancia y 24 horas después se disputará el segundo derbi de la jornada 24 del Grupo II de la Segunda RFEF. En él, el Izarra, con nuevo inquilino en el banquillo, Álex Huerta, se enfrentará al San Juan. El capitán del equipo estellés Álex Hinojosa volvió tras una grave lesión de rodilla el pasado 6 de febrero ante la Mutilvera, con victoria del Izarra por 2-0. “Me encuentro bien, tranquilo y feliz. Después de estar un año entero sin jugar, solo el hecho de hacerlo me hace sentir feliz. Además, la rodilla está respondiendo bien. Me lesioné el 21 de febrero del año pasado, hace casi un año y un mes”. Le ha tocado ver muchos partidos desde la grada. “He visto al equipo bien, pero con altibajos. Ahora parece que nos encontramos en dinámica positiva. A ver si logramos alargarla y engancharnos ahí arriba para meternos en los puestos del playoff”, expresó.

El San Juan, por su parte, ha debutado este curso en la Segunda RFEF y ha disipado con claridad las dudas iniciales. Así lo expresa Eder Iribarren, extremo derecho del equipo. “Al principio, teníamos las dudas de ver si nos iba a dar para competir. Si nos servía con lo que teníamos para ganar partidos. Ahora está yendo todo muy bien. Nos hemos asentado en la categoría. Todo el mundo está muy comprometido y se está viendo en los resultados. Nos encontramos en mitad de la tabla con un colchón, con el que no nos podemos relajar, pero que nos da confianza para afrontar el resto de los partidos”, aseguró.

Hinojosa: "Es un derbi y esperamos un partido muy igualado. Nos conocemos bien los jugadores"

Después de volver ante la Mutilvera y disputar los últimos minutos, Hinojosa podrá jugar el primer derbi navarro de inicio. “Es derbi y esperamos un partido igualado. Los jugadores nos conocemos. Sabemos contra quién jugamos, sabemos cómo es cada jugador del equipo contrario. Teniendo en cuenta que jugamos en casa y que tenemos que ganar sí o sí, esperemos que la victoria se decante de nuestro lado”, auguró el capitán del Izarra.

Sin embargo y como es lógico, Eder Iribarren también desea que el triunfo se decante hacia su equipo, pero este es el San Juan. “Vamos con toda la confianza, sabiendo que son tres puntos vitales. El Izarra es un rival directo también. Queremos sumar los tres puntos para tener la salvación más cerca. Vamos con toda la confianza de hacer nuestro juego. Esperemos que nos dé para sumar”, compartió el extremo.