Ander Iriguíbel: el hombre que derribó el muro rojillo

Las veces que Ander Iriguíbel (Pamplona, 1990) contactó con el esférico en el partido ante el Promesas se podrían contar perfectamente con los dedos de una mano. No le hicieron falta más, suficientes para cortar de un plumazo la racha de imbatibilidad del filial rojillo. El delantero del San Juan salió al rescate de los suyos anotando dos goles en apenas dos minutos. A sus 30 años reinó en un encuentro repleto de jóvenes. “Queda Iriguíbel para rato”, declaró el bigoleador.

El que Ander Iriguíbel define como “el partido más épico de mi vida” no comenzó con buen pie para él. Fue suplente, algo que más o menos barruntaba. “Tuve la intuición de que no iba a ser titular. Esas cosas se ven durante la semana en los entrenamientos, los ejercicios que hacemos... Pero no pasa nada, mis compañeros también se merecen salir titulares”, apunta el 7 del San Juan, quien vivió desde el banquillo una primera parte loca. “Fue una sensación extraña. Estamos acostumbrados a partidos cerrados y el domingo fue todo lo contrario. Dio rabia porque consigues marcar dos goles a Osasuna y aun así te vas perdiendo al descanso”.

Comenzó la segunda parte e Iriguíbel dejó su lugar en el banco para realizar ejercicios de calentamiento. “En esos momentos tampoco le das demasiadas vueltas a la cabeza. Intentas estar concentrado y salir cuanto antes. Estuve diez minutos calentando y se me hicieron eternos”, reconoció.

SU MOMENTO DE GLORIA

A los 56 minutos Iriguíbel saltó al césped. Un cambio que acabó siendo definitivo. “Cuando salí pasé diez o quince minutos sin tocar el balón. Menudo partido me espera, pensé, estaba un poco frustrado. Pero acabó llegando el primer gol. En un centro lateral Ezkurra peinó un balón que acabó entre los centrales del Promesas, peleé con ellos, toque un poco el balón con la puntera para sortear a Valencia y disparé a gol”, dijo Iriguíbel. Aquel tanto llegó en el minuto 75. Dos minutos después firmó su doblete. “Me desmarqué y Eneko Ezkurra me mandó un balón en profundidad. Encaré, recorté hacia dentro y opté por hacer algo diferente en la finalización. Todo el mundo esperaba un disparo al palo largo, pero decidí rematar raso al corto para sorprender a Valencia. Creo que lo hice, se quedó inmóvil”.

Con el doblete del domingo ya son nueve los goles de Iriguíbel esta temporada. El pichichi, tan solo a tres. “No pienso en el máximo goleador. No te voy a mentir, me fijo en las estadísticas y hago alguna broma en el vestuario, pero no es algo que me obsesione en absoluto. De hecho ni siquiera esperaba llegar a nueve goles este año. Me está sorprendiendo el nivel que estoy teniendo esta temporada, me encuentro muy bien físicamente y me están saliendo las cosas. Lo del domingo fue muy bonito. Marcarle a Osasuna te da esa alegría especial. Les marqué uno cuando nos enfrentamos en Tercera. Me he enfrentado pocas veces al Promesas, pero espero hacerlo muchas más. Eso será una buena noticia para el San Juan”, finalizó.