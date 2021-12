Elías y Miguel Tomé: unidos por la misma sangre y la misma pasión

En la casa de la familia Tomé Oroz el fútbol es el centro de casi todas las conversaciones. Algo normal si en ella conviven un jugador de División de Honor, otro de Tercera y un exjugador y ahora técnico de Tercera. Estos dos últimos se enfrentan este domingo. Elías Tomé (Pamplona, 1968) dirigirá al Beti Kozkor y Miguel Tomé (Pamplona, 2001) defenderá los colores del Subiza. Padre contra hijo. El partido más especial de sus vidas.

Será la primera vez que Elías y Miguel Tomé coincidan sobre el terreno de juego en un partido oficial. Cada uno luchará por lo suyo. Prefieren que sea así, nunca les ha convencido la idea de estar en el mismo conjunto. “Si te soy sincero, prefiero que Miguel no esté en un equipo entrenado por mí. Creo que la relación que tendría con él como futbolista se extrapolaría a casa. Y eso es algo que no quiero”, afirma Elías. Unas palabras refrendadas por su hijo Miguel, quien cree que una situación así no ayudaría al bienestar en un vestuario. “Al final, si te entrena tu padre siempre habrá alguien que te juzge únicamente por eso. Te dirá que solo juegas porque eres su hijo. Da igual que seas el mejor jugador del equipo, lo seguirá haciendo. Por eso creo que es mejor así, cada uno en un equipo”.

Fuera de los terrenos de juego Elías no enseña a su hijo aspectos tácticos. No le hace falta. “Miguel tiene una inteligencia táctica innata, eso no se enseña”, reconoce. Pero si que trata de inculcar en él los valores que le pueden ayudar a crecer como persona. “El consejo que le doy es que, por encima de todo, tiene que ser un chico muy trabajador y honrado. Con estas cosas se pueden conseguir tanto un bienestar económico como un bienestar social”. Miguel trata de ser así. Algo que le resulta más fácil teniendo un ejemplo ese tipo de persona en casa, su padre. “No hay nadie que trabaje más que él. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Es digno de admirar. Ojalá algún día pueda heredar eso de él”, dice Miguel.

MÁS DE UN AÑO FUERA DE CASA

En el ámbito académico Miguel ha seguido al pie de la letra los consejos de su padre del trabajo y del esfuerzo. Siempre ha sido un alumno brillante. Fruto de ello, durante su estancia en Osasuna, tuvo la oportunidad de conseguir una beca en julio de 2020, a través de LaLiga, para estudiar un año en Estados Unidos. Una etapa que le sirvió a Miguel para madurar y aprender a valorar más las cosas. “Fue una experiencia muy enriquecedora. Conocí mucha gente y me lo pasé muy bien. Pero también me sirvió para valorar todo aquello que antes de salir de casa veía como algo normal. Viví solo en Misuri y a veces eché en falta las conversaciones con mi familia, el pasar tiempo con ellos...”, reconoce el centrocampista del Subiza, quien pudo comprobar en primera persona las diferencias futbolísticas entre España y el país norteamericano. “Allí es todo mucho más físico, pero el nivel es similar. Lo que más me chocó fueron ciertas normas de juego que tienen. En las ligas universitarias no existe el tiempo de descuento. Cuando llega el minuto 90 suena una bocina. Igual que en el baloncesto. Da igual que estés en mitad de una acción de peligro. Y los cambios son corridos. Puedes ser sustituido y volver a entrar a jugar unos minutos después”.

EL PARTIDO MÁS ESPECIAL

Tras su experiencia en América, Miguel vive su primera temporada en el Subiza. Por su parte, Elías también se ha estrenado este curso como técnico del Beti Kozkor. El domingo, a partir de las 12, se miden en un encuentro en el que Elías cree que su rival es favorito. “El Subiza es un equipazo y nosotros estamos en proceso de reconstrucción. Este año han llegado 20 jugadores nuevos. Desde el primer día me he sentido muy apoyado tanto por el presidente como por la directiva y eso hace que trabaje más tranquilo. El domingo vamos a darlo todo para poder rascar algo. Será un día muy emotivo, sin ninguna duda el partido más especial de toda mi vida”, afirma Elías.

Miguel vive su mejor momento como futbolista y afronta el duelo sin confiarse. “No nos fijamos en la clasificación. Nos centramos en afrontar cada partido de la misma manera. No importa el rival. El objetivo es hacerlo bien e intentar ganar para seguir arriba en la tabla”, sentencia.