El derbi que gira en torno al 4

El número 4 es el protagonista. Los dos equipos que disputarán el derbi navarro de esta jornada lo lucen en sus estadísticas pero en diferentes casillas, de ahí la diferencia que les separa en la clasificación. Osasuna Promesas ocupa la tercera posición, con 16 puntos y a dos del líder, el Racing Rioja. La Peña Sport se ha ido hasta la decimoséptima y cuenta con 4 puntos.

Los dos contendientes del derbi que se disputa este domingo (12 horas) en Tajonar tienen algo en común. Los dos suman 4 empates. Sin embargo, el equipo de Santi Castillejo ha logrado 4 victorias, por las 4 derrotas que ha sufrido el de Unai Jauregi. Además, cuenta con 4 goles a su favor. Y el Promesas se impuso en el último duelo, precisamente otro derbi, en este caso ante el Ardoi, por 1-4.

Se han disputado ocho jornadas, cifra que es el doble de 4, y a los dos rivales les separan 12 puntos, el triple de 4. Por lo tanto, los dos jugadores indicados para contar cómo afrontan el derbi sus dos equipos lucen el 4 en sus dorsales. Se trata del centrocampista del Promesas, Xabi Huarte, con el 14 a sus espaldas, y el central de la Peña Sport, Iñaki Perujo, con el 4.

Huarte aboga porque su equipo vuelva a vencer como local después de tres empates consecutivos en Tajonar en el derbi. “Son partidos contra equipos de aquí, en los que juega gente que conocemos. Es muy bonito y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y ganar en casa. Llevamos tres partidos consecutivos en Tajonar empatando y queremos lograr la victoria, otra vez, en casa. Hemos tenido un buen inicio de temporada”, dijo.

INICIO DURO

La situación que vive la Peña Sport de Iñaki Perujo, pamplonés de 31 años, es bien diferente. “Está siendo un inicio de temporada duro. Al principio nos costó hacernos a la categoría. En los dos primeros partidos cometimos errores que antes no te penalizaban y ahora, sí. A raíz de ahí hemos ido creciendo. Estamos teniendo buenos partidos pero no estamos consiguiendo los puntos que merecemos. Esto es largo”, indicó.

Su próximo rival, como el define, es “uno de los cocos de la categoría”. “Se trata de un filial que, aunque tira de cantera, luego ficha lo que necesita y encima jugamos en su campo. Utilizaremos nuestras armas. Haremos nuestro partido e intentaremos hacer un encuentro perfecto para sacar algo positivo de Tajonar”, apuntó Perujo, que suma su cuarta temporada en el equipo de Tafalla.

Por su parte, Xabi Huarte, pamplonés de 20 años, acumula, con la presente, nueve temporadas en la disciplina de Osasuna. El curso anterior estuvo a caballo entre el Promesas y el Subiza, de la Tercera División. “Terminé mi etapa en el División de Honor Juvenil. Dar el salto de esta categoría a la Segunda B es grande y algunos no estábamos del todo preparados. Tener un equipo como el Subiza nos facilita tener minutos y seguir aprendiendo”, explicó. Precisamente, le gustó el 14 en esta campaña con el Subiza y lo ha podido mantener este curso con el Promesas.

El idilio de Perujo con el 4 viene de más atrás. “Siempre he jugado de central. Antes te lo daban por posición y me tocaba a mí. Los últimos años, que teníamos dorsales fijos, he tenido la suerte, por veteranía, de poder cogerlo, y mantenerlo. No soy muy supersticioso pero es mi número, mi número preferido”, comentó.

Ellos dos seguirán luciendo el 4 a sus espaldas, pero el protagonismo en la estadística de sus equipos puede terminar mañana a partir de las 12 horas.