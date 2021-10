Jon Erice: “Me apena no haber hecho mi carrera en Osasuna”

Jon Erice (Pamplona, 1986) está cómodo hablando de fútbol y sigue. Ha jugado en doce equipos, tres de ellos del extranjero y la experiencia es un grado ahora que defiende la camiseta de la Mutilvera. Demuestra la misma madurez que aquel chaval que vestía de rojillo y fue protagonista del 0-3 ante el Bayer Leverkusen en 2007. Ahora su objetivo es el de disfrutar y aprender de la juventud. Recuerda sus inicios en Se detiene la grabación, pero(Pamplona, 1986) está cómodo hablando de fútbol y sigue. Ha jugado en doce equipos, tres de ellos del extranjero y la experiencia es un grado ahora que defiende la camiseta de la Mutilvera. Demuestra la misma madurez que aquel chaval que vestía de rojillo y fue protagonista del 0-3 ante elen 2007. Ahora su objetivo es el de disfrutar y aprender de la juventud. Recuerda sus inicios en Tajonar , pero no se arrepiente de ninguna decisión que ha tomado en un mundo, el del fútbol, que compara con la selva.

¿Cómo fue su debut ante el Laredo?

Llevaba dos semanas entrenando con el equipo y ya quería competir. Tuve las sensaciones normales del primer día hasta que vas cogiendo el ritmo, pero me encontré bien. En verano uno se cuida, no es como antes que es época para descansar.

Su idea era seguir jugando.

Había dos escenarios. Para salir de casa me tenía que llegar alguna oferta interesante a nivel familiar. Si no salía, la intención era quedarme por aquí cerca. Al final, por la desgracia de la lesión de un jugador, pude venir.

Con su currículum le pedirán consejo en el vestuario.

Estás para ayudar porque son situaciones que se van dando en el día a día y algunas las conocía. También es verdad que estoy aprendiendo muchas cosas que no había vivido nunca a nivel profesional. Me he dado cuenta de la realidad del fútbol semiprofesional. Aquí el fútbol no es el principal sustento.

Trabajos, estudios...

Son cosas que a uno le enriquecen. Estoy contento de haber tomado esta decisión porque mi día a día aquí es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Empezando por los horarios de entrenamiento, turnos de trabajo, estudios... el entrenador se tiene que amoldar a situaciones inesperadas. He compartido vestuario con profesionales de alto nivel que no venían con la ilusión de estos chicos.

Situaciones cotidianas, pero alejadas de la burbuja del fútbol profesional. ¿Podría resumir su carrera en un minuto?

Mi carrera ha sido pasional. El fútbol era primero un sueño, luego se convirtió en un objetivo y después una forma de vida que me ha hecho ser un privilegiado. Gracias al fútbol he podido dar a mi familia unas situaciones que les han enriquecido mucho.

Osasuna, Málaga, Huesca, Cádiz, Apollon Limassol, Kerkyra, Vancouver... ¿Le pena no haberse asentado en algún equipo?

Me apena no haber hecho mi carrera en Osasuna. Me apena porque soy de aquí, mamé Tajonar y llegué hasta ahí con esfuerzo y trabajo. Además fue en los mejores años en la historia reciente de Osasuna. Creo que había mucho nivel futbolístico. Será difícil que se repita porque se juntó una increíble hornada de Tajonar con futbolistas de fuera que subían el nivel. Eso se tradujo en éxitos deportivos.

¿Por qué se marchó?

Llegué al primer equipo y competí en la UEFA, la Copa del Rey y la Liga. La temporada siguiente participé menos. Tenía una oferta importante del Málaga. El club necesitaba una ficha libre, pero me hicieron saber de que no sería yo. Llegaron más ofertas, pero la mejor era la mía. Salí cedido y se firmó a Martín Astudillo. Al año siguiente volvieron a hacer fichajes y salí cedido al Cádiz. Conseguimos el ascenso y querían que me quedara. Osasuna estuvo de acuerdo. Yo cumplí el deseo de ambas partes. Era osasunista y no iba a generar ningún problema al club. Si necesitaban la ficha, adelante; pero siempre tuve la esperanza de volver.

¿Hubo opciones?

Se estuvo cerca. Con Enrique Martín, en la temporada del ascenso, pero por cosas del Oviedo no se llevó a cabo. Era un hombre importante para ellos y no estaban de acuerdo en que saliera.

Hizo un favor a Osasuna. ¿Cree que el club le debe algo?

No. Para nada. Una entidad está muy por encima de cualquier jugador. Quitando casos excepcionales como Messi, el resto de mortales estamos en deuda con el club. Osasuna me ayudó a ser profesional.

¿Le ha costado cambiar de domicilio cada uno o dos años?

Cuesta mucho. Por eso, o salía este verano algo irrechazable, o no me iba a mover. Tengo cuatro hijos y la mayor ya va al instituto. No creímos que las ofertas que llegaron eran como para volver a mover a toda la familia.

¿Qué le diría al Jon Erice de hace años?

Si hablo de mi etapa en Osasuna, quizá ahora me hubiera quedado. No por no ir al Málaga, sino porque creo que hubiese sido capaz de poder estar aquí más años.

Al menos, se queda con todas las experiencias vividas.

No me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. Mis hijos han aprendido muchas cosas que otros quizá jamás van a tener acceso a ellas. Eso nos ha hecho ser un núcleo familiar sólido.

¿Sus hijos entendieron tanto movimiento?

Una de las ventajas es que han madurado mucho antes que otros niños de su edad. No han tenido un núcleo de amistades como puedo tener yo, pero van a tener diferentes amigos ya sea en España o el extranjero. Se han adaptado con una capacidad sorprendente.

¿Qué objetivo se marca esta temporada?

La vida te enseña a ir a corto plazo. Quiero disfrutar con este equipo. Me han abierto la puerta de un vestuario que me ha sorprendido. Quiero seguir aprendiendo. Tengo cuerda para rato y me apetece disfrutar de nuevas generaciones. También quiero estar preparado para el día de mañana estar en un banquillo.