El Villarreal quiere aprovechar las dudas de United

Old Trafford, en la segunda jornada de la fase de grupos de la El Villarreal visita este miércoles 29 de septiembre, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones , con el objetivo de puntuar y aprovechar el dubitativo arranque de temporada del Manchester United , en un encuentro que será una reedición de la pasada final de la Liga Europa en la que se impuso el conjunto español en la tanda de penaltis.

primer momento comprometido desde la llegada de han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo los dos más recientes. Cayeron en la Copa de la Liga contra el West Ham, en casa, y volvieron a claudicar en Old Trafford contra el Aston Villa este sábado en un partido marcado por el penalti que erró Bruno Fernandes. El Manchester United se encuentra en sudesde la llegada de Cristiano Ronaldo . Los 'Diablos Rojos', incluyendo los dos más recientes. Cayeron en la Copa de la Liga contra el West Ham, en casa, y volvieron a claudicar en Old Trafford contra el Aston Villa este sábado en un partido marcado por el penalti que erró Bruno Fernandes.

El portugués tomó la responsabilidad de disparar desde lo once metros en el descuento, con Cristiano sobre el campo. Una situación que difícilmente se repetirá, puesto que el '7' parece el elegido tras el fallo de Bruno. También porque su producción goleadora se ha frenado en seco tras sus cuatro goles en sus tres primeros encuentros. No jugó ante el West Ham y no marcó ante el Villa.

Ahora en Champions es su territorio, donde es el futbolista con más partidos jugados (177) y más goles marcados (135), pero el recuerdo del Young Boys aún está presente. El luso marcó contra los suizos, pero se fue sin un solo punto de Suiza y esa derrota es la que acucia a los de Ole Gunnar Solskjaer para ganar sí o sí al Villarreal.

Tendrán que hacerlo con dos posibles bajas de peso, como las de Luke Shaw, el lateral izquierdo, y Harry Maguire, el central de los 80 millones, ambos lesionados en el duelo contra el Villa. En la presencia de Maguire se confía.

Por su parte, el Villarreal CF viaja a Manchester en uno de los mejores momentos de este arranque de temporada, tras encadenar la victoria en liga con el Elche CF y el empate contra el Real Madrid en el Bernabéu. Dos partidos en los que además de sumar un resultado positivo, fue capaz de mostrar un alto nivel competitivo, mostrando una clara mejoría en el ritmo de juego del equipo y de los jugadores.

Parece que el equipo de Emery está entrando en velocidad de crucero tras una pretemporada e inicio de campaña muy condicionada por la plaga de lesiones, pese a lo cual los castellonenses se mantienen invictos, si bien solo han sido capaces de ganar un partido.

Precisamente el empate ha sido el resultado de todos los precedentes de los cinco partidos anteriores entre el Manchester y el Villarreal y que ahora afrontan con cierta urgencia este duelo, después de que el conjunto inglés perdiera en Suiza ante el Young Boys, el rival a priori más débil del grupo, y el equipo español empatara en casa ante el Atalanta.

Para este encuentro, Unai Emery sigue sin poder contar con los lesionados Gerard Moreno, Dani Raba y Samu Chukwueze; a los que se suma el sancionado Francis Coquelin, que fue expulsado en la primera jornada.