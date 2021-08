La Real Sociedad y el Betis tendrán caro el billete en la Europa League

La Real Sociedad y el Real Betis, representantes españoles en la Liga Europa 2021/22, no tendrán un inicio fácil de competición, cuya final se disputa en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, al quedar encuadrados en dos de los grupos más complicados tras el sorteo realizado en Turquía.

Mónaco, de la Ligue 1 francesa, y el PSV Eindhoven, de la Eredivisie de los Países Bajos, en un Grupo B completado por el Sturm Graz austriaco. Grupo complicado con cruces clave ante los neerlandeses. Los donostiarras se las verán con el, de la Ligue 1 francesa, y el, de la Eredivisie de los Países Bajos, en un Grupo B completado por elaustriaco. Grupo complicado con cruces clave ante los neerlandeses.

Tanto Mónaco como PSV estaban en este sorteo procedentes de las fases previas de la Liga de Campeones, quedándose a un partido de ser equipos de 'Champions'. Dificultad añadida para una Real Sociedad que puede pasar a la siguiente ronda, claro, pero también verse relegada a la nueva Conference League, la tercera competición continental, si no rinde a gran nivel.

Los monegascos no conocen la victoria todavía en la Ligue 1 después de tres jornadas, pero tienen potencial de mejora. En el Play-off de la Liga de Campeones, cayó en la prórroga, en la vuelta en Ucrania, ante el Shakhtar Donetsk y rebota a la Liga Europa, con jugadores de la talla de Ben Yedder, Golovin, Martins o Fàbregas.

Similar el caso del PSV, que perdió ese Play-off ante el Benfica portugués, tras perder 2-1 en Lisboa y no ser capaz de darle la vuelta en casa a la eliminatoria. Los de Roger Schmidt, que han abierto su liga con dos victorias, cuentan con Gotze, Van Ginkel o Zahavi en sus filas, con una plantilla compacta. La 'cenicienta' será el Sturm Graz austriaco.

El consejero de la Real Sociedad Javier Igarza reconoció la dificultad del grupo, tras el sorteo, en declaraciones a Movistar. "Sabíamos que cualquier grupo iba a ser complicado. Han tocado estos rivales, y vamos con toda la ilusión", aseguró. "Hay que ir partido a partido, está muy lejos la final. Habrá que ir viendo pasar la competición", añadió.

Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, el Celtic Glasgow escocés y el Ferencváros húngaro. Otros dos rivales fuertes para un Betis que deberá sudar si quiere soñar con alzar el título en casa de su eterno rival. Por su parte, el Real Betis quedó encuadrado en el Grupo G ante elde la Bundesliga alemana, elescocés y elhúngaro. Otros dos rivales fuertes para un Betis que deberá sudar si quiere soñar con alzar el título en casa de su eterno rival.

Sin duda, el Bayer Leverkusen parte como claro favorito. Ha empezado bien la Bundesliga, con victoria y empate, es histórico y tiene tablas contintentales, y tiene a una de las joyas de la pasada Euro 2020, el delantero checo Patrik Schick, además de Paulinho, Aránguiz, Tah o Demirbay, nutridos ya en mil batallas.

A menos va el Celtic Glasgow, cuyo Celtic Park impone si está lleno, la afición es histórica, pero el equipo llega a esta fase de grupos tras sufrir ante el AZ Alkmaar en el 'Play-off' previo. Y hace años que no brilla a gran nivel en Europa. Los béticos se las verán también con un Ferencváros que domina el fútbol húngaro y que tiene gusto por el balón.

El exjugador y extécnico bético, ahora 'team manager' Alexis Trujillo, confía en las opciones de su equipo. "Son estilos de juego diferentes, va a ser un grupo en el que vamos a ver todo tipo de fútbol. Tenemos que respetar esto pero confiar en nuestras posibilidades, por supuesto", se sinceró.

"Queremos ir partido a partido y quedar lo más arriba posible. En competiciones cortas hay que estar atento y no cometer errores. Afrontaremos cada partido como si fuera una final y a ver si llegamos lo más lejos posible. La final está ahí el escenario, saben todos cómo se vive el fútbol en Sevilla, y ahí está", comentó sobre esa posible final en el Sánchez Pizjuán.

GERARD MORENO, EL MEJOR DEL CURSO PASADO

mejor jugador de la Liga Europa 2020/21, conquistada por el 'Submarino Amarilla' gracias, en parte, a los 7 goles y 4 asistencias del delantero internacional español. El jugador del Villarreal CF Gerard Moreno fue designado, antes del sorteo, como, conquistada por el 'Submarino Amarilla' gracias, en parte, a los 7 goles y 4 asistencias del delantero internacional español.

"Me hubiera gustado estar allí para recibirlo. Me hace mucha ilusión este premio. Para nosotros la temporada pasada fue histórica para el club, el primer título europeo en su historia. Por eso nos hizo tanta ilusión. Me hace mucha ilusión recibir este premio, para mí es muy importante", aseguró.

Moreno quedó por delante de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, ambos jugadores del finalista Manchester United, en la votación a cargos de entrenadores y periodistas. Los cuatro ganadores anteriores fueron Romelu Lukaku, Eden Hazard, Antoine Griezmann y Paul Pogba.

SORTEO DE GRUPOS DE LA LIGA EUROPA:

GRUPO A: Lyon (FRA), Rangers (SCO), Sparta Praga (CZE), Brondby (DIN).

GRUPO B: Mónaco (FRA), PSV (NED), Real Sociedad (ESP), Sturm Graz (AUT).

GRUPO C: Napoli (ITA), Leicester (ING), Spartak Moscú (RUS), Legia (POL).

GRUPO D: Olympiacos (GRE), Frankfurt (ALE), Fenerbahçe (TUR), Royal Antwerp (BEL).

GRUPO E: Lazio (ITA), Lokomotiv Moscú (RUS), Marsella (FRA), Galatasaray (TUR).

GRUPO F: Braga (POR), Estrella Roja (SER), Ludogorets (BUL), Midtjylland (DIN).

GRUPO G: Bayer Leverkusen (ALE), Celtic (SCO), Real Betis (ESP), Ferencváros (HUN).

GRUPO H: Dinamo Zagreb (CRO), Genk (BEL), West Ham (ING), Rapid Viena (AUT).