Garazi Facila: "Sentí que debía coger el tren"

La banda izquierda de Osasuna no volverá a contar con la velocidad, calidad y precisión en el pase de Garazi Facila (Lodosa, 25-10-1999). Tras no logar el ascenso, la lateral navarra deja el equipo en el que se ha hecho grande para firmar por un club de Primera Iberdrola que no quiere desvelar. Ha sido básica en la mejor etapa del club rojillo y su espacio será muy difícil de llenar.



El pasado 3 de junio supimos que no iba a continuar en Osasuna. ¿Cómo se gestó su salida?

No es que estuviera pensando durante la temporada una cosa u otra según lo que ocurriera. Este año me he encontrado muy a gusto conmigo misma, me han salido bien las cosas y oía que podía ir a otro equipo de Iberdrola. Pero mi primera opción era siempre Osasuna. Si llegamos a ascender, ya podía venir cualquier club con todo el dinero del mundo, que yo no me iba a mover. Así que si Osasuna ascendía, iba a ser la mayor alegría de mi vida, y si no, caminos diferentes. Y así ha sido.

¿Y cómo se reacciona cuando le empiezan a llegar ofertas?

Otros años tuve alguna cosilla, pero nunca pensé en que era el año. Esta vez, sentí que debía coger el tren. Como dice mi madre, para ir hacia atrás siempre hay tiempo. Mejor arrepentirme de haberlo cogido y que no haya salido que no haberlo cogido. Mis padres me han apoyado y me han dicho que apueste por mí, que ellos van a estar ahí, sea al lado o a la otra punta de España. Ese empujón me vino muy bien, porque yo soy muy de casa, pensaba que como aquí no iba a estar en ningún sitio... Cuando la representante me dijo lo que había, lo pensé bien, vi todas las opciones y se lo dije al club, aunque no sabía todavía dónde iba a ir. Les dije que quería jugar en Primera porque me veía preparada.

El club, en boca del directivo César Muniáin, opina que no se puede retener a las jugadoras que tienen ofertas de Primera como Garazi. ¿Tenía varias?

Sí, pero ya me he decantado, aunque todavía tengo que firmar y no se puede decir. Osasuna quería apostar por mí y renovarme, pero al no estar en la categoría en la que quiero estar dije que me iba a ir. No les di pie a que me dijeran que me subían el sueldo o me mejoraban condiciones. No quería marearles.

¿Por qué firman las jugadoras por un año?

Yo firmaba de dos en dos, pero si me hubiera quedado habría firmado uno, porque nuestra vida da muchas vueltas. Puedes destacar un año y luego puede pasar cualquier cosa. Tienes que mirar por ti. A la vez tenemos que trabajar y estudiar. Si te retienen en un sitio dos años, puedes perder esa posibilidad.

¿Pero si apostasen de verdad por ustedes no cree que podrían dejar otros trabajos?

Sin duda. Hay clubes que apuestan y te puedes dedicar profesionalmente, como espero que me pase a partir de ahora. Pero hay jugadoras que quieren estudiar o trabajar, sacar una oposición, y no lo van a dejar. No cabe duda de que económicamente tienen que apostar más, porque ni con varios trabajos te da. Lo disfrutas, pero no está recompensado económicamente, ni aquí ni en muchos sitios. Queda mucho, una burrada.

¿Cómo reaccionó ante la respuesta de sus compañeras?

Agradecida y contenta. Me voy de aquí con amigas. Me despido pero voy a estar aquí siempre, y voy a animarles como la que más. Ya les he dicho que cuando asciendan voy a estar en el campo con la bufanda. Es verdad que te emocionas. Los primeros días lloraba y lloraba. Eso me hace replantearme si voy a encontrar esto en otro sitio, si no encajo... Este equipo es especial, una familia, estamos tan unidas... Y eso que este año no teníamos vestuario (por la covid), pero nos hemos juntado para tomar algo o cualquier cosa. Había noches en las que pensaba que si no subíamos me iba a ir y lo pasaba mal, no podía dormir.

Se van Garazi, Sara, Marina, Paloma... ¿Cómo le puede dar la vuelta a esto Osasuna?

Sara y yo llevábamos tres años y Marina y Paloma se han integrado súper bien. Hay que apostar de verdad, porque hay que suplir cuatro bajas. Ojalá encuentren alguien que encaje y se olviden de nosotras. Nadie es imprescindible.

¿Qué le ha dicho Kakun?

Ya sabía las intenciones que tenía y me dio el voto de confianza. Lo entendió. Me dio palabras de apoyo y me dijo que estoy preparada, que está orgullosa de mí. Agradezco mucho la confianza que ha tenido el cuerpo técnico en mí.

Con su juventud, jugando en Primera Iberdrola, se le abre otro mundo.

No quiero pensar a largo plazo, sólo en la pretemporada con el equipo nuevo, sentirme a gusto y ganarme la confianza del entrenador/a. Quiero darlo todo y que salga lo que tenga que salir.