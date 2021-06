Cuatro jugadores navarros, ante el momento decisivo de su carrera

Actualizada 04/06/2021 a las 06:00

Llega el final de la temporada y con ella los momentos decisivos para muchos equipos. Es la hora de los ascensos, en el mejor de los casos; los descensos, en el peor de ellos, pero también se trata de la etapa en la que algunos jugadores dan por finalizada su carrera deportiva. El pasado fin de semana terminaron la temporada seis equipos de la Tercera División y cuatro jugadores ejemplifican los diferentes motivos que les han llevado a colgar las botas.

Luis Ongay y Carlos Arcelus (Cantolagua), Julen Foncillas (San Juan) e Imanol Jericó (Burladés) han tomado una decisión importante en su vida. Los dos primeros esgrimen motivos como el de la veteranía. Suman años de experiencia. El tercero buscará su oportunidad como entrenador en el mismo club, y el cuarto se ha visto obligado por las lesiones.

Luis Ongay Medina, lateral izquierdo del Cantolagua: “Tras este curso, ¿qué más vamos a conseguir?”

No pudo tener mejor despedida el lateral izquierdo Luis Ongay Medina. Marcó el 2-1 para el Cantolagua ante el Itaroa Huarte justo cuando su entrenador le avisó de que llegaba la hora del cambio. Él le pidió tener la ocasión de subir al saque de esquina. Acudió al segundo palo y marcó. Fue su primer gol de la temporada y el último. El partido terminó en empate pero Ongay lo recordará siempre. “Al final, los años, los chavales vienen pegando fuerte, tengo dos, casi tres trabajos... Son muchas cosas que ayudan a dejarlo. Disfruto mucho con el fútbol, pero después de este año en el que hemos vivido una temporada histórica era el momento de dejarlo ya”, enumera Ongay, de 34 años, como motivos que le han llevado a tomar la decisión.

Vive su cuarta temporada en el Cantolagua. Comenzó a jugar en el equipo de su colegio, el San Agustín de Pamplona, donde permaneció hasta cadete. Pasó al San Cristóbal de Berriozar donde disputó una fase de ascenso a Tercera. Después ha jugado en el Subiza y el Idoya para recalar en el Cantolagua. “Para nosotros, deportivamente, ha sido un año de locos. Ascendimos. La previa de la Copa del Rey fue más grande casi que el día del Valladolid. Fuimos allá, ganar... Y el día de Valladolid no nos lo imaginábamos ni en los mejores sueños. Ni jugando en la play me pasaría algo así. Imagínate ese partido qué significó para Carlos o para mí. Es el momento bueno para despedirnos. ¿Qué más vamos a conseguir?”, cuestiona. Además, la liga “ha ido muy bien”. “Paski (Javier Pascual) ha hecho un trabajo de locos con todos. Todos los chavales que hay juegan de locura. Ha sido una experiencia muy gratificante, una felicidad plena”, añade.

Ongay no ha dedicado mucho tiempo a pensar en su retirada. “Hablé con el entrenador como hace dos semanas y tomé la decisión. Yo tenía la idea de seguir un año más. Tengo un primo que juega en División de Honor con 18 años. A mi abuelo, en su día, le prometí que iba a jugar con él. Juega en la misma posición que yo. Hay varios jugadores para esa posición. No sé si van a poder traer al chaval. Tenía ese aliciente y no sé si va a poder ser. No sé dónde irá el año que viene a jugar, pero me da que cuelgo las botas del todo”, cuenta.

En un principio, continuará vinculado al equipo. “Soy el masajista del equipo. Lo más probable es que pueda seguir. Entonces si esto es así, entrenaré algún día con ellos”. Aunque reconoce que vivió el partido tranquilo, conforme pasaron los minutos y vio a familiares y amigos comenzó a sentir “un terremoto de emociones”. “Me siento todavía en una nube. Fue una experiencia brutal. ¿Qué más puedo pedir?”, pregunta Ongay agradecido.

Carlos Arcelus Rota, delantero del Cantolagua: “La despedida fue muy emocionante, increíble”

Cumplirá 37 años en septiembre y ese es uno de los motivos que esgrime Carlos Arcelus Rota, delantero del Cantolagua, para tomar la decisión de la retirada. “Físicamente me siento bien pero se va notando la edad. Hace veinte años que debuté en Tercera con el Aoiz. Juego con chavales que no habían nacido cuando eso sucedió”, relata. Pero además su próxima segunda paternidad le ha hecho pensar en otros objetivos. “Considero que mi pareja Marta no debe tener ese plus de trabajo. Yo me voy a entrenar y es ella la que se queda ahora con nuestra hija Irati. Yo me llevo los homenajes...”, cuenta.

Arcelus, natural de Garralda y empleado de la empresa UL International, llegó al Cantolagua hace siete años. Comenzó en el Amaya, pasó por el Aoiz, jugó en División de Honor en el Amigó, regresó al club agoizko, Mutilvera, Figueras, Aoiz, de nuevo, y el Cantolagua desde el 2014, equipo del que se despidió el domingo. “Queríamos ganar el último partido para dedicarle a la afición una victoria. Llegó el momento del cambio y me dedicaron una ovación que no se me va olvidar en la vida. Es una sensación inexplicable. Dejas el campo, sabes que es el último partido... Además estaban los amigos, mi familia. Al final del partido, los jugadores del Huarte y nuestros compañeros nos hicieron un pasillo. Mi mujer Marta y mi hija Irati me entregaron un cuadro con fotos y un pañuelico. El club también nos dio un cuadro, un brazalete. Nos mantearon. Fue increíble, muy emocionante”, relata.

Asegura que le da “muchísima pena” dejar el fútbol pero lo hace tras haber rubricado con el Cantolagua una temporada histórica. “Este año es agridulce porque lo dejo pero la verdad es que me quedo también con la sensación de que me voy en un año histórico para todos. Es un recuerdo para siempre. El equipo ascendió. Tuvimos el regalo de la Copa del Rey. Fuimos a Cataluña y todos sabíamos que se trataba de un equipo duro. Nos salió el partido perfecto. No nos lo creíamos. Fue un subidón por lo logrado y por entrar en el sorteo ante un equipo de Primera. El partido ante el Valladolid fue una pasada: los días de antes, estábamos como en una nube. Fue muy bonito”, recuerda.

Y en la liga, el papel del Cantolagua también ha sido de sobresaliente. “En la liga hemos hecho un temporadón. Nos quedamos a un punto de habernos clasificado para el ascenso directo y ahora también nos hemos quedado a las puertas del playoff. Estamos muy contentos todos. Es una pena por todo lo que ha supuesto la pandemia pero estamos contentos porque ha sido una campaña irrepetible”, concluye Arcelus.

Imanol Jericó Yoldi, lateral del Burladés: “No tenía miedo a romperme otra vez, jugaba al máximo”

El fútbol no es solo talento. Llegar a lo más alto requiere también de una buena salud físca. El central del Burladés, Imanol Jericó (Pamplona, 2000), goza de lo primero, pero le ha faltado el segundo ingrediente. Se ha visto obligado a dejar el fútbol. Su rodilla ha dicho basta tras dos roturas del ligamento cruzado, un esguince en el ligamento interno y dos fracturas de menisco. Tres lesiones en cinco años. Todas en la misma rodilla, la izquierda. Actualmente, cursa segundo de Ciencia de Datos.

El primer golpe en la carrera de Imanol se produjo en las filas del División de Honor de Osasuna. Ocurrió en septiembre del 2017, tres meses después de disputar dos amistosos con la Selección Española Sub-17. “Los dos primeros meses estuve destrozado. Tenía 16 años y pensaba que esas cosas solo les ocurrían a los profesionales. Me apoyé en mi familia y en mis compañeros para llevar la lesión de la mejor manera posible. Sin embargo, fueron ocho meses que se me pasaron rápido. Sin darme cuenta estaba disputando minutos en el último encuentro de liga”, declaró Imanol.

El central rojillo realizó una pretemporada personal durante el verano para llegar a tono al siguiente curso. Lo consiguió, pero la vida le puso otra piedra en el camino. De nuevo en septiembre, durante un entrenamiento, volvió a sufrir la misma lesión. “En ese momento sentí que se me caía el mundo encima. Había superado una de las lesiones más complicadas de este deporte y en mi cabeza no estaba la posibilidad de volver a recaer. Osasuna me apoyó mucho en la recuperación y eso me alivió”, dijo.

A partir de ese momento la mentalidad de Imanol cambió de forma radical. “Pasé más de nueve meses sin disputar ningún encuentro. Pero cuando volví, lo hice sin miedo. Si me tenía que volver a romper, lo haría. No me importaba. Amo el fútbol y entiendo este deporte jugándolo con intensidad y disputando cada balón como si fuera el último”, apuntó el zaguero.

Esta temporada, tras acabar su contrato con Osasuna Promesas, decidió volver a sus orígenes y fichó por el Burladés. En marzo, rotura del menisco interno para decir adiós al fútbol. “Ha sido una decisión muy difícil, pero la he tenido que tomar por mi bien. Los médicos me aconsejaron no pasar por quirófano ya que una tercera operación podría ser peligrosa para mi rodilla. Corría el riesgo de no poder hacer vida normal si seguía exigiendo tanto a mis piernas. Por ello, decidí dejar el fútbol. Es una pena, pero estas situaciones me han hecho crecer como persona y aprender a valorar cualquier cosa”, concluyó.

Julen Foncillas Lozano, lateral del San Juan: “Quiero dedicar más tiempo a entrenar, mi pasión”

Pancartas, pasillo, manteo... De esa manera despidieron los jugadores del San Juan el pasado fin de semana a su compañero Julen Foncillas, uno de los líderes del vestuario. El lateral ha decidido colgar las botas a los 27 años para dedicar más tiempo a una de sus pasiones, entrenar. “Hace unos meses se me presentó la oportunidad de entrenar la próxima temporada al División de Honor y no podía dejarla escapar. Me gusta mucho jugar a fútbol, pero lo que más me apasiona es entrenar”, declaró Foncillas.

No ha sido una decisión fácil. Julen es una persona que necesita dar el 100% en todo aquello que hace, algo que cada vez ve menos posible. “Ahora mismo estoy en una situación que me obliga a dejar de lado algunos aspectos de mi vida. Desde los 14 años he compaginado la labor de jugador y entrenador. Además, llevo cinco años trabajando como docente y este año tengo que preparar las oposiciones. No me da la vida para todo. Me gusta dar el máximo en todo lo que hago y ahora no me lo puedo permitir”, dijo el defensor del San Juan.

A lo largo de sus cinco temporadas en el primer equipo de la Agrupación, Julen ha vivido grandes momentos. “En mi memoria siempre quedará el ascenso de esta temporada o la eliminatoria de la Copa del Rey. Sin embargo, aquello que echaré más en falta son todos los momentos que he vivido con mis compañeros. Me ha cosatdo mucho tomar la decisión de dejarlo. La convivencia con mis compañeros, los momentos antes de un partido, los entrenamientos... Todas estas cosas son las que más me van a doler”, afirmó.

A partir de ahora, al jugador de 27 años se le vislumbra un nuevo panorama. Cuelga las botas, pero seguira sirviendo al fútbol desde el área técnica. A partir de la próxima temporada dirigirá al División de Honor del San Juan. “Tengo muchas ganas de ver lo que puedo hacer. En estas categorías se necesita una mayor dedicación y preparación de los encuentros. Esa es una razón más por la que he decidido retirarme como jugador”, dijo.

Un primer paso en su sueño de ser un gran entrenador. “Es una ilusión llegar a ser entrenador profesional o dirigir al primer equipo, pero no es algo que me preocupe en estos momentos. La clave es disfrutar del camino. En ocasiones la gente comete el error de pensar constantemente en el futuro. Si lo haces, te olvidas del presente y no disfrutas de lo que sucede aquí y ahora”, concluyó.