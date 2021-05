El Avance, mucho más que Igeldea

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

El campo de Igeldea es uno de los más variopintos de todo el fútbol regional navarro. Sus dimensiones y ubicación, a escasos metros del río Ulzama, hacen que sea zona inundable y que la práctica del fútbol sea muy complicada en esas circunstancias. Ese contexto ha sido históricamente un arma a favor del Avance y un hándicap para los rivales. Sin embargo, esta temporada el equipo que dirige Peio Mascaray se ha sabido adaptar cada jornada a las exigencias de cada rival. Así ha conseguido un ascenso con unos números estratosféricos: 13 victorias -ocho consecutivas-, dos empates y una única derrota.



Un premio cuyo sabor no es desconocido para Mascaray con otras entidades. Al de ahora con el Avance hay que sumar el que logró con el San Juan a juveniles, con el Mendi a Tercera, tras ser campeón en Preferente; y con el Bidezarra de Preferente a Autonómica. El entrenador de Huarte desvela las claves de este nuevo éxito deportivo. “Tenemos una plantilla compensada con jugadores con características más para Arre y otros igual para otro tipo de campos. Teníamos recursos para todo. Es cierto que Igeldea condiciona un poco pero, por suerte, no ha llovido mucho y el césped natural ha estado en buenas condiciones. Yo he visitado Arre como visitante y recuerdo que se sufre en el barro”, apunta Mascaray.



El ascenso se certificó el pasado domingo en Obanos, al golear 2-5 al Infanzones, pero todo comenzó en verano de 2019 cuando Peio Mascaray cogió las riendas del Avance, que recién había descendido a Primera Autonómica. “Vivo en Huarte y solía ir mucho a ese campo porque se respira fútbol. Estuve cerca de ir hace unos años, pero justo subí a Tercera con el Mendi y tenía ilusión de seguir. Me volvieron a llamar hace dos temporadas y vine encantado. El curso anterior pusimos las bases. El equipo sacaba más puntos como visitante y eso no podía ser. Había que mejorar las prestaciones como local. Pronto se notó el cambio porque en Igeldea solo perdimos un partido, contra el Cantolagua que después subió. Este año hemos ganado los ocho como local y fuera hemos competido. Los números han sido brutales. De hecho, llevamos ocho partidos seguidos ganando. No me había pasado eso ni entrenando a niños. Hemos sido fiables en casa, pero también nos hemos adaptado a los partidos lejos de Arre”, argumenta.



El técnico de Huarte no desvela si seguirá la próxima temporada en Tercera, aunque reconoce que las posturas para renovar están cercanas. “No hemos cerrado el tema, aunque ya valoramos la posibilidad antes de ascender. Nos tenemos que sentar para cerrar cuatro cosas. Si no pasa nada seguiré allí, pero el tema no está cerrado. Quiero ver también cómo se plantea la categoría y otros asuntos como la normativa sub23 porque nuestra plantilla es veterana”, confiesa el entrenador.



Mascaray no quiere destacar a ningún jugador, a pesar de contar con la tripleta más goleadora de la categoría. Marcos Agramonte es el pichichi con nueve dianas. Le siguen en la tabla Aritz Oteiza y Patxi Iturralde, ambos con siete. “Es una bendición entrenar cada día con estos jugadores. Da igual quién entre porque el equipo no se resiente. El banquillo también nos ha aportado mucho esta temporada. La clave ha sido el grupo humano en el día a día”.



Por último, Fernando Huarte, presidente de la entidad, se acuerda en estos momentos de todo el colectivo que forma la entidad de Arre. “Esto también va para todos los que nos han ayudado para que se cumpliera el protocolo o respetar las medidas de seguirad. Afición, cuerpo técnico, jugadores y resto de personal”.

