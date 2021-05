Osasuna Femenino rescata un punto en el último segundo

Osasuna Femenino ha rescatado un punto en el último suspiro del encuentro ante el Real Oviedo. Las rojillas, que fueron superadas por las asturianas durante gran parte del encuentro, derrocharon orgullo y carácter en el tramo final para remontar hasta tres goles de ventaja en diez minutos. Un gol de Aitana en el último segundo del encuentro sellaba el empate y mantenía vivas las esperanzas de las rojillas a falta de dos jornadas para el final de la fase de ascenso.

El encuentro no comenzó de forma favorable para el conjunto que dirige Kakun Mainz. No se había llegado al minuto diez de partido cuando Isina batía a Maitane con un disparo de falta directa. Las rojillas acusaban el golpe tras un comienzo en el que el Oviedo supo imponer su juego e incomodar a las navarras, que no encontraron forma de generar su habitual peligro en ataque. Un remate de Sara Carrillo desde el costado izquierdo, un disparo de Vanessa desde la frontal y varios acercamientos con peligro desde la banda derecha dirigidos por Lorena fueron las tentativas rojillas en la primera mitad. Sin embargo, Osasuna no pudo lograr el empate antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, las locales asestaron el segundo golpe. Carlota aprovechaba un fallo en un despeje de la zaga rojillas para marcar el segundo gol con un potente derechazo. Con la desventaja en el marcador, Kakun Mainz movió el banquillo e introdujo jugadoras de refresco. Iara tuvo el primer gol rojillo tras un remate dentro del área, pero la zaga local despejó el balón sobre la línea. A pesar de la reacción de Osasuna, fueron las asturianas las que volvieron a golpear con un gol de Isinia que parecía sentenciar el encuentro.

Dos minutos después del tercer gol local, María González conectaba un potente disparo que pegaba en el larguero antes de entrar. Las rojillas recortaban distancias, pero se volvían a encontrar con un gol del Oviedo, esta vez obra de Fefa.

OSASUNA TIRA DE ORGULLO Y EMPATA EL ENCUENTRO EN EL ÚLTIMO SEGUNDO

El partido entraba en su tramo final y Osasuna perdía 4-1 a falta de diez minutos. Sin embargo, lejos de tirar la toalla, el equipo de Kakun Mainz demostró que nunca se rinde. Vilariño, de cabeza, marcaba el gol de la esperanza en el minuto 82 e Iara recortaba distancias tras superar a su defensora por velocidad y batir a la guardameta con un remate cruzado.

Se cumplía el tiempo reglamentario y Osasuna se volcaba al ataque con todo. En la última jugada del encuentro, Aitana cabeceaba un saque de esquina para empatar el choque y rescatar un punto para las rojillas.

