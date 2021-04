El doble reto de Osasuna ante el Racing Féminas

Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

El guion se está cumpliendo al pie de la letra. Jornada a jornada, el Alavés y Osasuna pugnan por el liderato que trae consigo el premio del ascenso a Liga Iberdrola. La igualdad existente durante la fase regular se traslada ahora al segundo tramo de la temporada. De hecho, los resultados son casi calcados. Ambos fallaron en la primera fecha y, desde entonces, cuentan sus partidos por victorias. Este fin de semana gloriosas y rojillas afrontarán un nuevo pulso. A cinco jornadas para finalizar la competición, un tropiezo puede significar el adiós al sueño del ascenso.

Osasuna abrirá la jornada en Tajonar para recibir al Racing Féminas (16:30h). El equipo de Kakun Mainz es segundo con 41 puntos y un coeficiente de 2,16. Un suspiro le separa de la primera posición, en manos todavía del Alavés. Por su parte, el conjunto cántabro es sexto con 26 puntos. Al margen de la clasificación, las de Santander sorprendieron en la primera jornada de la fase de ascenso al Alavés, al que derrotaron por 1-0. Ese antecedente es el mejor toque de atención que pueden tener hoy las navarras.

Las vitorianas afrontarán su duelo de esta jornada mañana, ya conociendo el resultado de Osasuna. El Alavés hará también de local ante el Atlético de Madrid B.

MARIÁN PUEYO, AL QUIRÓFANO

Osasuna ha vivido una semana de trabajo peculiar. La resaca del triunfo en la Ciudad Deportiva Wanda (0-2) dejó el partido 100 de Iara Lacosta como rojilla. Precisamente la atacante fue la futbolista en analizar el encuentro de hoy. “El equipo está bien, con muchas ganas. Cada fin de semana es una final, sabemos que la liga se va a decidir por detalles y cada partido puede ser decisivo. Aun así, estamos cómodas con esa situación y vamos a por todas”, señaló.

El ambiente de celebración se truncó tras el parte médico de Marián Pueyo y Jaione Larraiotz, que hizo oficial el club a última hora del pasado jueves. La defensa, tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda hace siete meses, volverá a pasar por quirófano por una luxación en la rótula derecha. Por su parte, la guardameta continuará de baja por una “fractura en la falange proximal del segundo dedo de la mano izquierda”.

A pesar de estos contratiempos, la entrenadora Kakun Mainz cuenta con el resto de la plantilla para encarar de la mejor forma posible el duelo de esta tarde en Tajonar. A partir de esta jornada, Osasuna afrontará cuatro partidos más en su sueño por el ascenso: Madrid B, Oviedo Moderno, Atlético B y, de nuevo Racing Féminas en Santander.

Pueyo “El miedo me hará valiente”

Tras conocer su nuevo paso por quirófano, Marián Pueyo publicó una emotiva carta. “Tengo el corazón en un puño, la mirada perdida y las palabras entrecortadas. No me desanimo. Seguiré esforzándome y dando lo mejor de mí. Todo sufrimiento tiene un sentido y, al final, el miedo me hará valiente. Hay una parte de mí que quiere soltar el pedal, pero prometo que seguiré. No veo la luz, pero sí un destello y voy a por él”.

Te puede interesar