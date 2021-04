Marina Martín: “No le tengo miedo a nada”

Actualizada 16/04/2021 a las 06:00

Marina Martín es uno de los frutos de la excelente cantera mallorquina de fútbol femenino. Llegó el pasado verano como una de las cinco incorporaciones del equipo de Kakun Mainz, para reforzar la zaga y refrescar a las veteranas Mai Garde y Josune Urdániz, y su rendimiento está siendo excelente. La joven central, de 22 años, ha superado diversas dificultades deportivas y personales y disfruta en Osasuna, equipo con el que quiere celebrar el ascenso.



¿Qué hace una mallorquina en Osasuna? ¿Por qué eligió este equipo?

El norte siempre es una zona que me había gustado conocer, a mi padre también le gusta mucho el norte. Tuve la oportunidad y no lo dudé. Además, Osasuna tuvo mucha repercusión con el tema de El Sadar, y era un equipo al que yo seguía y me apetecía verle jugar.

Llegó en el mejor momento de la sección, tras años muy difíciles.

Los últimos años ha tenido mucha repercusión por redes sociales y así sabía que estaban en un muy buen momento. Además, viendo cómo es la gente y el club, me alegro mucho de que ahora estemos donde estamos, luchando por estar en Primera.

Son ya tres años intentándolo. Esta vez, lo van a volver a luchar. Quedan cinco jornadas y llegan hasta el final con posibilidades.

Antes de Navidad era impensable esto. Se ve que la vuelta de vacaciones nos vino bien para recapacitar todas y ver dónde queríamos llegar. Quedan cinco finales. El equipo está trabajando muy bien y si seguimos con esta dinámica, podemos conseguir muchas cosas.

¿Cómo se maneja la situación de que el Alavés vaya por delante?

Personalmente, no sigo mucho lo que hace el Alavés porque me centro en mi equipo. Es inevitable ver lo que hace, pero nos focalizamos en nosotras mismas, en ganar cinco partidos. No es tan difícil que ellas pinchen alguna. Nosotras tenemos que hacer bien nuestro trabajo, que es ganar cinco de cinco.

Personalmente, ¿cómo califica su temporada? Le ha tocado jugar en lugar de Josune o Mai Garde.

Las tres centrales hemos rotado un poco. Todas aportamos algo diferente al equipo. Al principio rotábamos más Josune y yo. Y ahora que es el tramo final, lo que decida Kakun. He tenido la suerte de jugar seis o siete partidos seguidos y estoy muy contenta, porque con trabajando llegan los resultados y te animas a trabajar más.

Incluso marcó un golazo.

Sí -ríe-. El gol al Zaragoza me emocionó mucho porque era el primero con Osasuna. Espero que no sea el último.

No es una central alta, pero lo suple con otras cualidades. ¿Cómo se califica?

Me gustaría tener unos centímetros más, no lo voy a negar -ríe-. Pero soy muy fuerte, tengo bastante potencia de salto, voy bien de cabeza. No tengo miedo a nada. Y eso en el fútbol femenino es súper importante. Un entrenador me dijo que lo tenía que potenciar, porque se suele tener miedo a los choques, a que te den un balonazo... Yo me rompí el cruzado cuando tenía 15 años y volver de aquello me hizo no tener miedo. Te hace plantearte que si vas floja, te van a hacer daño. Desde entonces, intento ir con todo. La actitud, seas buena o mala jugadora, es imprescindible, e intento ponerla en cada partido.

Qué pesadilla el cruzado con las futbolistas. Quizás sus compañeras Miriam Rivas y Marián Pueyo, al verla ahora, se animan más.

Me rompí muy pequeña. Había cumplido 15 años hacía un mes. Fue una lesión dura. Estaba con la selección balear y me rompí en diciembre. En enero, falleció mi padre. Fue una época bastante dura. Estuve 9 meses hasta que volví a jugar. Trabajé a diario en el gimnasio para recuperarme bien. El fútbol es mi vida y mi objetivo siempre fue volver a estar al 100% después de romperme la rodilla. Suelen decir que no eres la misma después de una lesión así, que siempre queda algo, pero soy muy cabezota, y me empeñé a ser la misma o mejor. La lesión me ayudó a crecer mucho y lo que me pasó después, también.

Seguro que tiene siempre a su padre en el pensamiento durante los partidos.

Sin duda. Al estar jugando fuera, vivo el momento, todo ayuda a tener experiencias y salir de la zona de confort. Y mi padre siempre está presente. Antes de los partidos pienso en él y cuando meto gol, también. Es inevitable.

¿Qué le ha parecido el episodio vivido por Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid que motivó que salieran en su apoyo tantos deportistas tras tener que eliminar un tuit por comentarios machistas?

El machismo es algo que tenemos muy presente, aunque se haya cambiado bastante. Que varios jugadores del Real Madrid se vuelquen con Misa es de agradecer. La gente que se metió con ella seguro que se relaja un poco gracias a eso.

¿Cómo es su vida en Pamplona? ¿Comparte piso con compañeras?

Tengo la suerte de estar en el piso con Miriam y Garazi. Desde el primer día, me acogieron súper bien. Estoy muy contenta con ellas. Son lo mejor que me ha pasado de haber venido a Pamplona. Estoy estudiando Educación Infantil en la Escuela Municipal Hello Buztintxuri y hago prácticas lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes voy a clase, por las tardes llevo tres equipos de Fundación Osasuna de niños y niñas. Después, entreno yo.

Tiene una agenda apretadísima. ¿Le da tiempo a algo más, a conocer Navarra?

A la mínima que puedo, hago alguna excursión, porque Navarra me parece preciosa. Tengo poquito tiempo, pero el que tengo intento aprovecharlo. Pero tengo claro que voy a acabar viviendo en Palma, ¿eh? Como Mallorca no hay nada.

¿Ganas de sábado?

Tengo muchísimas ganas de que llegue el partido contra el Racing. No dependemos 100% de nosotras para ascender, pero queremos que llegue ya.

DNI

Nombre Marina Martín Massanet

Fecha de nacimiento Palma de Mallorca, 10-11-98

Trayectoria Ciutat de Palma (2008-2013), Independiente (2013-2015), Son Sardina (2015-2018), CD Tacón (2018-2020), Osasuna Fundación (2020-)