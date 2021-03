La jornada de la Tercera navarra, en directo en Diariodenavarra.es

Actualizada 27/03/2021 a las 11:43

Horario unificado para la jornada 21 en la que prácticamente los veinte equipos de la Tercera División que saltarán este sábado, a las 16.30 horas, al césped tienen un objetivo por el que luchar cuando restan dos partidos para el final de la primera fase, en algunos casos, un único duelo. Seis o tres puntos en juego, imprescindibles en algunos casos. La principal aspiración pasa por eludir las últimas cinco plazas que llevan a luchar por evitar el descenso. Y todo esto, lo podrás seguir en directo a través de Diariodenavarra.es a las 16.30 horas.



Pamplona-Beti Kozkor

Bajas del Pamplona. Iker Asiain e Iñaki Razkin.

Bajas del Beti Kozkor. Orgi, por lesión, y Luken, sancionado.

Hora y lugar. Hoy, 16.30 horas, en el Beitikuntzea de Lizasoain.

Árbitro principal. David Pérez.

El Pamplona, quinto, recibe al Beti Kozkor, segundo. El equipo de Aritz Gómara busca asegurar, en las dos últimas jornadas, un puesto que le permita luchar por el ascenso. Por su parte, el de Rodri Fernández de Barrena intentará sumar para certificar su pase a la fase de ascenso.



Burladés-Txantrea

Bajas del Burladés. No facilitadas.

Bajas del Txantrea. Asier Goñi, Sergio López, Javier Terés.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en Ripagaina.

Árbitro principal. Fernando Castillejo.

Los dos contendientes, el Burladés y el Txantrea, apuran sus opciones de alcanzar la sexta plaza que les llevaría a no tener que luchar por eludir el descenso. El Txantrea suma 22 a dos de ese sexto puesto que ocupa ahora el Corellano, equipo que descansa esta jornada. El Burladés, noveno con 20 puntos, se encuentra a cuatro.



Valle de Egüés-River Ega

Bajas del Valle de Egüés. Sin bajas.

Bajas del River Ega. Javier Esparza, Carlos Marco, Gorka Razquin, Aitor Ruiz.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en Sarriguren.

Árbitro principal. Martin Georgiev.

El River Ega, colista del Grupo A con 14 puntos, está abocado a luchar, en la segunda fase, por no descender. Visita al Valle de Egüés, encaramado a la tercera posición con 26 puntos, los mismos que el Itaroa Huarte, cuarto, y el Pamplona, quinto. Un triunfo aseguraría al equipo de César Sánchez una plaza para luchar por el ascenso.



Itaroa Huarte-Beti Onak

Bajas del Itaroa Huarte. Iker Narváez e Ismael Arratíbel.

Bajas del Beti Onak. Javi Manero y Mikel Borja.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en el Areta de Huarte.

Árbitro principal. Óscar Garciandía.

Con seis puntos en juego, Itaroa Huarte y Beti Onak buscan quedar entre los seis primeros. El equipo de Pedro Sánchez es cuarto con 26 puntos, y tres de diferencia sobre el séptimo, que es precisamente el conjunto de Villava. Los de Ángel Arizcuren quieren escapar de la zona peligrosa de la tabla.



San Juan-Subiza

Bajas del San Juan. Miguel Lezáun.

Bajas del Subiza. Moratalla y Fermín Luque,

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en la A.D.San Juan.

Árbitro principal. Pablo Allo.

Un triunfo sobre el Subiza en el partido de hoy le asegura al San Juan terminar la primera fase como líder del Grupo A. El equipo de Bebeto ocupa el primer puesto con cuatro puntos sobre el Beti Kozkor, segundo. Si hoy suma tres puntos, le haría tener una ventaja de siete sobre el equipo de Lekunberri que, como máximo, puede sumar seis. Por su parte, el Subiza, con inquilino nuevo en el banquillo, Jorge Sola, busca apurar sus opciones.



Peña Sport-Cantolagua

Bajas de la Peña Sport. Samu, Pedro.

Bajas del Cantolagua. Julián García, Carlos Arcelus, Beñat Otxandorena y Pablo Gil.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en el San Francisco de Tafalla.

Árbitro principal. Gaizka Legarra.

La Peña Sport busca pasar a la segunda fase con el mayor número de puntos, que le allanen el camino hacia el ascenso. Ocupa la primera plaza del Grupo B con 43 puntos y le quedan seis en juego. El Cantolagua, por su parte, no ve peligrar su plaza entre los seis primeros, equipos que lucharán también por el ascenso.



Peña Azagresa-Cortes

Bajas de la Peña Azagresa. Alejandro Castillo.

Bajas del Cortes. Raúl Chueca.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en el Miguel Sola de Azagra.

Árbitro principal. Stevens Suárez.

Los dos contendientes de esta tarde en Azagra se encuentran empatados a 24 puntos. La Peña Azagresa es sexta y el Cortes, quinto. Estas dos posiciones les llevarían a luchar por una plaza de ascenso. Sin embargo, a los dos les quedan seis puntos por los que luchar que les pueden garantizar esas posiciones o llevarles a cotas más altas.



Ardoi-Murchante

Bajas del Ardoi. Peio Albéniz, por sanción, y Gorka Ezkiaga e Iván Azcue, por lesión.

Bajas del Murchante. Richard Martínez, Ikaro, Ruberte; Jesús, por sanción, y es duda Agustín.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en El Pinar de Zizur.

Árbitro principal. Miguel Beaumont.

El Ardoi buscará sumar los tres puntos que le hagan asegurar la segunda plaza del Grupo B y su presencia en la fase de ascenso. En la última jornada descansa. Si gana hoy, será segundo. Mientras, el Murchante, con seis puntos en juego, tiene que sumarlos todos para aspirar a salir de los últimos cinco puestos.



Baztan-Lourdes

Bajas del Baztan. Mikel Azpiroz, Iñigo Dendarieta, Manex Erneta

Bajas del Lourdes. Gorka, por lesión; Sergio, David, Moha y Abraham, por sanción.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 horas, en el Giltxaurdi de Elizondo.

Árbitro principal. Ander Ezquerra.

El Baztan y el Lourdes ocupan la penúltima y la última plaza de su grupo. Los dos pueden sumar seis puntos más pero los dos deberán luchar, en la segunda fase, por eludir el descenso.



Fontellas-Cirbonero

Bajas del Fontellas. Diego Álava, Bonilla, José Ángel e Ivelin.

Bajas del Cirbonero. Javier Álvarez es duda.

Hora y lugar. Hoy, a las 16.30 h, en Fontellas.

Árbitro principal. Borja Arce.

El Fontellas debe ganar los dos partidos que le quedan si quiere apurar sus opciones de salir de los últimos cinco puestos. Es octavo. El Cirbonero, cuarto, aspira a alcanzar al segundo o tercero con los que le separan cinco y dos puntos, respectivamente.