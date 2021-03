Rendidos ante Azpilicueta

Actualizada 19/03/2021 a las 06:00

En Londres es una leyenda. César Azpilicueta Tanco se ha erigido en toda una institución en el Chelsea, club en el que cumple su novena temporada y que se clasificó el miércoles para los cuartos de final de la Champions tras apear al Atlético de Madrid. Tras esta eliminatoria, que coloca a los blues entre los ocho mejores equipos del continente, los elogios del planeta fútbol para el navarro se han multiplicado. Periodistas, afición, es como si de repente todo el mundo se pusiera de acuerdo en expresar las virtudes del capitán del club londinense y, a la vez, mostrarse sorprendido por el escaso reconocimiento que se le ha dado durante su brillante carrera.

De esta forma, las redes sociales se llenaron de frases reivndicativas para Azpi. Periodistas, comentaristas, afición de aquí y de allí. La trayectoria intachable del de Zizur, su carisma, su arraigo, su profesionalidad han calado, a pesar de que, por ejemplo, los seleccionadores absolutos apenas se hayan acordado de él.

“A César Azpilicueta en España le debemos varias cosas”, analizaba el periodista Miguel Quintana (Radio Marca, Revista Panenka), tras considerar lo infravalorado que está el capitán del Chelsea en su propio país. Como él, fueron numerosos los periodistas que no entienden cómo no se aprecia más a Azpi, líder de un club que desde la llegada de Thomas Tuchel ha dado la vuelta a una situación comprometida que le costó el puesto a Frank Lampard.

UNA PANCARTA PARA ÉL

Precisamente el pasado miércoles, se estrenó en el estadio londinense de Stamford Bridge, donde juega el Chelsea, una pancarta dedicada a César Azpilicueta.

“For kickoff Wed night, there’s a new banner hanging in the MH for our captain @CesarAzpi!”, escribía el supporter del Chelsea y diseñador gráfico Brien Wulff en su cuenta de Twitter, anunciando: “Para el comienzo del partido del miércoles por la noche, aquí está colgada una nueva pancarta en el fondo norte para nuestro capitán, César Azpilicueta”. En la leyenda de la pancata, esta consigna: “We just call him Dave (Lo llamamos simplemente Dave)”, en referencia al sencillo apodo que recibe por parte de su afición ante la dificultad de pronunciar su apellido.

“I can only thank you for your continuous support over the years! We hope to see you all back at the Bridge very soon (Sólo puedo daros las gracias por el continuo apoyo durante estos años. Espero veros muy pronto de regeso en Stamford Bridge”, contestó un feliz Azpilicueta.

Todos están rendidos ante el de Zizur, que a sus 31 años todavía tiene mucho fútbol que dar.

Claves

Titular con 7 entrenadores en 9 años Azpilicueta ha sido titular con Di Matteo, Benítez, Mourinho, Conte, Sarri, Lampard y Tuchel, los técnicos que ha tenido desde 2012 hasta 2021. Lampard fue quien menos contó con él y, desde la llegada de Tuchel, Azpi ha recuperado su puesto y el Chelsea su pulso

414 partidos y sólo ha faltado en 5 a lo largo de estos 9 años, Azpi ha disputado 414 partidos y, según su agencia de representación, Imago Sport, sólo en 5 no ha estado disponible

Temporada a temporada

Temporada PL EL CL G

2012/13 27 8 - 0

2013/14 29 - 10 0

2014/15 29 - 4 0

2015-16 37 - 4 2

2016-17 38 - - 1

2017-18 37 - 8 3

2018-19 38 9 - 1

2019-20 36 - 7 4

2020-21 19 - 6 1

PL (Premier League), EL (Europa League), CL (Champions League) , G (goles) También ha jugado 29 de FA Cup