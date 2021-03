Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

La Primera Regional echó a andar este fin de semana después de casi un año de parón. Además, la última categoría del fútbol navarro vio como hace dos semanas se posponía su inicio cuando ya estaba todo preparado. Han sido muchos meses de incertidumbre, pero ya se juega a fútbol en más campos de Navarra.

PREPARACIÓN E ILUSIÓN POR VOLVER A COMPETIR

El Valle de Egüés B, que superó 3-1 al Burladés C tomó la decisión de jugar su partido a puerta cerrada. “Justo el día anterior al encuentro se publicó en el BON que se permitía el acceso de aficionados en estas categorías. Sin embargo, nosotros ya habíamos notificado al rival que, ante tanta incertidumbre, preferíamos jugarlo a puerta cerrada. No queríamos volver a mandar nada, pese a la resolución del BON. La semana que viene nuestros juveniles juegan en casa y la idea es que entre público, pero acotando la hora. La puerta se cerrará antes del comienzo y ya nadie podrá entrar. Habrá un responsable del club controlando el acceso y vigilando que se cumplan todas las medidas”, explica Marc Cia, coordinador del equipo de Sarriguren.

El club azulón tenía la experiencia de su equipo de Tercera, donde el público está permitido con aforo reducido, y no le supuso mayor problema cumplir con la normativa. “Al no haber público, la grada se utilizaba como banquillo. Ahí también se cambiaban los jugadores. En el futuro podrán utilizar los banquillos con las porterías de fútbol 11 como hace el equipo de Tercera. Al ser primer día, hubo hasta cuatro directivos pero todo fue fenomenal”, destaca Cia. El Valle de Egüés, que también oferta campus para los más pequeños en Navidad, Semana Santa o Verano, no ha notificado ningún positivo por coronavirus en toda la pandemia.

Otro club que también ha trabajado durante estos complicados meses de incertidumbre ha sido el Sporting Melidés. Su estreno en la competición fue el sábado ante el Bidezarra B que, al igual que el Egüés, también tiene la experiencia de su primer equipo de Tercera. Raúl Lecumberri, entrenador del equipo de Mélida, notó una cierta sobreexcitación e n los jugadores por jugar. “Nosotros llevábamos dos meses y medio entrenando y teníamos muchas ganas de volver a competir. Noté un cierto nerviosismo y sobreexcitación en los jugadores al principio porque ha sido mucho tiempo sin jugar. El resultado no acompañó pero no nos podemos quejar porque, poder jugar partidos ya es un gran logro, aunque es rara la situación porque no puedes usar vestuarios, das la charla antes del partido en el campo y los jugadores suplentes no están contigo en el banquillo para comentar las jugadas”, valoraba Raúl Lecumberri que vio como su equipo caía por 3-1 ante un Bidezarra B que fue mejor.

Así es como volvió a rodar el balón en la Primera Regional, una categoría que se divide en cinco grupos y que estará en juego, si la situación sanitaria lo permite, hasta el próximo mes de junio.