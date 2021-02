El árbitro empaña un derbi sin dueño

Actualizada 13/02/2021 a las 20:40

Osasuna Promesas salvó un punto escaso para sus aspiracones en el derbi navarro ante la Mutilvera gracias a un golazo de Diego Moreno en el minuto 89. Fue un tanto muy protestado por el equipo de Mutilva ya que, al inicio de la jugada, Álvaro Muro propició un codazo a Xiker Arana, que se quedó tendido en el suelo y sangrando de la nariz. El colegiado Joan Masip, que perdió el control del partido en el tramo final y empañó el choque, no señaló falta y la acción terminó con el lateral rojillo poniendo el balón en la escuadra de Valencia.

Ese gol fue un varapalo para el conjunto de Andoni Alonso que pasó de estar con la permanencia en el bolsillo a tener que seguir peleándola en las cuatro jornadas que restan. Por su parte, los de Santi Castillejo suman un punto que les es insuficiente para alejarse de la zona de abajo.

El derbi empezó con una aproximación de Osasuna Promesas desde la banda derecha. Iker Benito puso un buen centro al centro del área que no acertó a despejar Rubén Aguas. José Hualde, sorprendido ante el error del central de la Mutilvera, no fue capaz de conectar un remate preciso porque Oier Sarriegi se le echó encima. Respondió rápido el lateral visitante.

A partir de ahí, mucho control por parte de ambos conjuntos y pocos riesgos. Había mucho en juego y la Mutilvera jugaba con la necesidad del Promesas. Los de Andoni Alonso sabían que el filial rojillo necesitaba los tres puntos para salir de la zona de abajo y esperaban las imprecisiones en bloque medio para intentar salir con la velocidad de López, Eder y Yoldi.

La Mutilvera no tuvo muchas oportunidades para correr y, en las pocas que quiso, no estuvo acertado en las transiciones. Quisieron llegar en pocos toques al área rival y eso el Promesas lo contuvo bien. Como también sujetó el cuadro visitante las constantes incorporaciones de Endika y Moreno y la acumulación de jugadores rojillos por dentro. No encontraba los huecos un Promesas que pasada la media de encuentro fue perdiendo presencia en campo rival.

Ahi fue cuando se vio una Mutilvera más cómoda sobre el terreno de juego. Elaboraba jugadas más largas, con Ayensa bajando a recibir entre centrales, pero los de Mutilva no llegaban a finalizar esas acciones en disparos a puerta. De hecho, los de Andoni Alonso encontraron el premio del gol antes de llegar al descanso en una jugada aislada. Eder Abaurrea recibió en banda de Aguas tras el rechace de un saque de esquina, piso área dejando atrás a Aimar y Liza, y asistió a Yoldi para que anotara a placer desde dentro del área.

Si Osasuna Promesas necesitaba ganar con 0-0 en el marcador, al verse en contra se suponía que el conjunto de Santi Castillejo se iba a volcar en ataque en la segunda parte. Sin embargo, lejos de perder el orden y facilitar las contras a la Mutilvera, el filial rojillo siguió con su plan de elaborar y desestabilizar a sus rival con pases hasta que en el minuto 57 dio entrada a Jony. A partir de aquí, el Promesas intentó llegar más con juego directo y centros laterales, pero la zaga visitante se mostró muy contundente.

Iker Benito buscó la igualada con un excelente disparo de zurda que hizo volar a Valencia para negarle el gol. Fue un previo aviso de los acercamientos que iba a tener el conjunto rojillo, que solamente pudo probar con disparos desde fuera del área. Y así fue como llegó el tanto del empate en el minuto 89, que acabó con Andoni Alonso y Joel Rodríguez expulsado en un derbi sin dueño.

Osasuna Promesas 1. Iván; Diego Moreno, Lizarraga, Herrando (Muro, m. 71), Endika; Pablo, Santafé (Huarte m. 85); Benito (Jony, m. 57), Hualde (Córdoba, m. 71); Aimar, Joel.

Mutilvera 1. Valencia; Sarriegi, Agua (Iker Lizarraga, m. 78), Mahugo, Barace; Ayensa (Xiker, m. 85), Juanlu; Yoldi (Adrián, m. 85), Briñol, Eder; Javi López (Urrutia, m. 68).

Árbitro. Joan Masip asistido por David Monge y Pau Serrat. Amonestó a los locales Joel y Endika, y a los visitantes Briñol, Sebastián Cruz (cuerpo técnico), Sarriegi, Eder y Yoldi. Además, expulsó con roja directa a Joel, de Osasuna Promesas, y por parte de la Mutilvera a Yoldi y Andoni Alonso (entrenador).

Goles. 1-0 (m. 44): Yoldi. 1-1 (m. 89): Diego Moreno.

Incidencias. Unos 60 espectadores en el Anexo II de Tajonar.