Actualizada 10/02/2021 a las 06:00

Unidad, familia, equipo, piña, compañerismo y cuadrilla de amigos. Esas son las palabras que describen el vestuario de una Peña Sport que cuenta los días para regresar a la Segunda División B después de tres temporadas en Tercera. Todavía quedan por delante siete jornadas para que acabe la primera fase del campeonato. No obstante, las distancias que el conjunto de Unai Jauregi está metiendo a sus rivales y los números que está logrando empiezan a acercar a los tafalleses a la categoría de bronce, que pasará a llamarse Primera División RFEF.

“Vamos bien, que se dice. Yo creo que el pasado fin de semana fue importante. Dimos un buen golpe sobre la mesa haciendo un gran partido contra el Cirbonero, que también jugó muy bien. Fue como decir ‘aquí estamos’. Creo que nunca había ganado siete partidos seguidos y eso que llevo muchos años en el fútbol. Así que no es fácil. Hay que darle mucho mérito a lo que están haciendo los chavales”, resalta Unai Jauregi, técnico de la Peña Sport, sobre el momento que atraviesa su equipo.

Esas siete victorias seguidas del club de Tafalla les ha llevado a lograr una renta de diez puntos respecto al mejor tercero de Navarra. A día de hoy es el San Juan y, teniendo en cuenta que a la liga de ascenso se pasa con la puntuación de la primera fase, solo suben los dos mejores de forma directa y únicamente hay dieciocho puntos en juego, la Peña Sport tiene mucho camino recorrido ya.

“Siendo realistas, creo que entre los tres primeros estamos ya. Es muy difícil que nos quedemos fuera. Entonces, ya hemos conseguido, por así decirlo, el primer objetivo. Ahora, el segundo es llegar con la máxima ventaja de puntos posible. Ojalá lleguemos a la segunda fase con el ascenso en el bolsillo, pero yo creo que eso es más complicado que se dé. Tendremos que ganarlo también en esa segunda fase”, augura el técnico.

CRECER DESDE LA DEFENSA

La Peña Sport forma parte de esos trece equipos de toda la Tercera División que sigue sin conocer la derrota. Además, es el conjunto menos goleado de su subgrupo con cinco goles encajados y ha dejado en nueve ocasiones la portería a cero, aunque no es el mejor club navarro en estos registros. Al San Juan tan solo le han marcado cuatro goles y ha logrado en diez jornadas estar imbatido.

Estos datos definen el crecimiento defensivo que ha tenido el equipo tafallés respecto a la temporada pasada. Fue una premisa que Unai Jauregi implantó desde que llegó a Tafalla en julio. “Estamos creciendo desde el trabajo defensivo y siendo muy sólidos atrás. Cuando llegué a Tafalla, quedaban pocos del año pasado, pero les dije que un equipo que quiere estar arriba no puede conceder más de un gol en contra por partido de media. Con esos datos es muy difícil estar arriba. Entonces, nos centramos en trabajar en ese aspecto y el compromiso que ha cogido el equipo sin balón está siendo la clave”, destaca Jauregi.

Uno de los grandes artífices de esa solidez defensiva es Miguel Mendióroz. El portero de la Peña Sport ha jugado doce de los trece partidos de esta campaña. “Este año hay un muy buen grupo. Somos todos una piña y se refleja en el campo. Defensivamente, estamos siendo un equipo que está dando muy buenas sensaciones, pero empezando desde los delanteros. El mérito no es solo de los porteros”, señala el meta titular de la Peña Sport.

Ignacio Muerza es el entrenador de porteros del club de Tafalla. Es su primera experiencia en un club de tales dimensiones. Hasta ahora, había estado ligado al fútbol formativo y entrenaba a equipos del fútbol base. De hecho, por culpa de su hermano pequeño, que es guardameta, empezó a dedicarse a entrenar porteros. Unai Jauregi fue el que le convenció para ir a Tafalla.

“Yo no quería ir a la Peña Sport porque no me veía en semejante situación, pero Unai Jauregi fue el que me insistió mucho en ir. Me dijo que nos lo íbamos a pasar muy bien y la verdad que no le faltaba razón. Está siendo una experiencia excelente. En lo que me corresponde a mí, estoy muy contento por cómo están respondiendo los porteros. Hemos creado como un equipo dentro de la propia plantilla que hace que la relación de los guardametas sea excelente. Creo que esto está siendo clave”, comenta Muerza.

OPORTUNIDAD ÚNICA

El capitán de la Peña Sport es Fermín Úriz. Un veterano de guerra y que está curtido en mil batallas. Sabe perfectamente lo que es ascender a Segunda B y piensa que están ante una oportunidad única.

“Creo que el ascenso nunca ha estado tan fácil. He tenido la fortuna de ascender ya en cinco ocasiones y nunca ha sido como esta temporada. Se nota que el grupo está muy unido y hay mucha ilusión de todos por hacerlo bien. No sé si ascenderemos ya en la primera fase, pero si seguimos en esta línea, lo tendremos muy cerca. Está en nuestras manos”, remarca Fermín Úriz que, al igual que el resto del equipo, desborda de ilusión. Cada jornada que pasa, la Peña Sport ve más cerca su regreso a la Segunda División B.