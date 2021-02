Los 'leones' quieren morder la ilusión 'granota' en la Copa

Actualizada 10/02/2021 a las 18:11

El Athletic Club y el Levante iniciarán este jueves en San Mamés (21.00 horas) su semifinal de la Copa del Rey, un duelo en el que los locales, uno de los grandes 'reyes' de la competición, quieren frenar la ilusión del conjunto 'granota', menos habituado a estos escenarios.

86 años después, el equipo valenciano vuelve a estar a las puertas de jugar la final del torneo del 'k.o', un premio que se le presenta más 'sencillo' después de evitar en el sorteo a los dos teóricos favoritos, como el FC Barcelona y el Sevilla, aunque enfrente tendrá a un rival que tiene también un especial idilio con la Copa como denotan no sólo sus 23 títulos sino el hecho de haberse clasificado ya para la final de la pasada edición.

Rodeado de campeones, los de Paco López son sin duda la gran sorpresa copera, pero no se quieren quedar ahí y apoyados en un buen momento de juego y resultados aspiran a dejar fuera a los de Marcelino García Toral, que en los últimos partidos parecen haber bajado un poco el nivel de hace unas semanas, pero que ya dejaron claro en cuartos que se agarran con todo a esta competición.

Lo que sí se espera es un duelo tan igualado como posiblemente 'eléctrico' por la forma de jugar de ambos, que no se guardarán nada sabedores de que sin la presencia de público, el 'factor campo' pierde un poco de su valor de cara al segundo partido, que además no se jugará hasta principios de marzo. Para ambos será importante no encajar, algo que les ha costado bastante esta campaña.

El Athletic espera que la Copa le vuelva a dar impulso después de un mes de enero muy ajetreado y 'cargado' que parece haber puesto un poco de freno al momento revitalizante que supuso la llegada de Marcelino García Toral.

El conjunto vasco lleva muchos minutos en sus 'piernas' después de haber jugado un par de prórrogas en el último mes, aunque ambas con final 'feliz' ya que le sirvieron para levantar la Supercopa de España ante el FC Barcelona y para lograr el agónico billete a esta ronda gracias a un cabezazo de Raúl García en el descuento ante el Betis.

Esto provocó que el técnico asturiano tuviese que rotar mucho el pasado domingo ante el Valencia para dar un descanso a los que este jueves intentarán sacar la victoria y meter presión al Levante. La mejor noticia es que Iker Muniain se ha recuperado de los problemas musculares que le han dejado fuera los dos últimos choques y que formará el entramado junto a Raúl García, que descansó 'obligado' por estar sancionado, y probablemente Williams. De Marcos y Yuri deberían volver a un once donde el recién renovado Vencedor, Dani García y Vesga pugnan por dos puestos.

EL DÚO ROGER-MORALES AMENAZA SAN MAMÉS

Por su parte, el Levante no sólo llega a este primer capítulo mejor colocados en LaLiga Santander que los 'Leones', que se encuentran a dos puntos, sino que está viviendo un positivo inicio de 2021, con sólo una derrota en su contador, precisamente ante un Villarreal del que se 'vengó' en los cuartos. De hecho, después de un mal comienzo de temporada, con cuatro derrotas en sus cinco primeros partidos, entre ellas en San Mamés (2-0), sólo tienen otra derrota, en el Camp Nou, y por la mínima.

El Levante está con confianza, como demostró con su triunfo en el Di Stéfano ante el Real Madrid, y sabe que muchas de sus opciones pasan por su pareja Roger-Morales, claves en este buen tramo y que han marcado nueve de los últimos 13 goles de los de Paco López en todas las competiciones: cinco el '9' y cuatro el 'Comandante', entre ellos los dos en el empate ante el Granada el pasado sábado.

Los dos apuntan a ser de la partida en el once que diseñará Paco López, que podría no hacer las rotaciones habituales que ha realizado en los anteriores duelos coperos. Malsa, Bardhi y De Frutos podrían volver a la titularidad respecto al último duelo liguero, mientras que Dani Cárdenas debería mantener su puesto en la portería tras sus buenas actuaciones.

FICHA TÉCNICA

POSIBLES ALINEACIONES

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez, Yuri; De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain; Raúl García y Wiliams.

LEVANTE UD: Cárdenas; Coke, Vezo, Postigo, Clerc; De Frutos, Malsa, Radoja, Bardhi; Morales y Roger.

ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

ESTADIO: San Mamés.

HORA: 21.00/DAZN.