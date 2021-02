Valeria Pascuet, una buñuelera de Primera División

Actualizada 03/02/2021 a las 06:00

Su amor por el fútbol comenzó bien pronto. Con apenas seis años, Valeria Pascuet Pardo ya estaba dándole patadas al balón en El Guripa, el campo de fútbol de Buñuel, su localidad natal. Tanto le gustaba que empezó a vestir la elástica del CD Buñuel en sus categorías inferiores, hasta que en 2011, cuando ya no pudo seguir jugando con los chicos, decidió marcharse a la Peña Sport de Tafalla, ya que contaba con una sección femenina. Desde entonces, desde que se metió de lleno en el fútbol femenino, ha pasado por equipos como Osasuna e, incluso, cruzó el ‘charco’ para vivir su aventura americana y jugar en el Rider Broncs de los EE UU, donde cursó a la vez sus estudios universitarios. Toda una experiencia.

Una vez finalizada su carrera, el verano pasado apostó por volver a España y jugar en un equipo que le permitiera volver a adaptarse a este tipo de fútbol, menos físico y más combinativo que el americano. Después de contemplar todas las opciones con su representante, tomó la decisión de fichar por la EDF Logroño porque contaba con un equipo filial. “Necesitaba meterme en dinámica e igual si me hubiera ido a un equipo de Primera directamente no hubiese tenido esos minutos que necesitaba”, expone Pascuet.

Pero, poco a poco, y con mucho trabajo, se ha ido haciendo un hueco en el primer equipo. “Al principio la idea era coger la dinámica con el primer equipo e ir convocada si tenía suerte, pero está yendo muy bien. Creo que nadie esperaba que pudiera estar a este nivel en tan poco tiempo”, indica. Y es que en lo que va de campaña ha ido convocada en nueve ocasiones con el primer equipo para partidos oficiales.

DEBUT EN PRIMERA

Y, sin duda, uno de los momentos más especiales desde que regresó a España fue su debut, el pasado 22 de diciembre, en la Liga Iberdrola, la actual Primera División de Fútbol Femenino. “Sinceramente, tenía expectativas de ir convocada alguna vez y rascar algún minuto, pero no me esperaba haber debutado como titular contra el Athletic de Bilbao ni hacerlo con un gol. Fue una locura”, afirma Pascuet, quien cree que es la primera jugadora de la Ribera que debuta en lo más alto del fútbol femenino. Se suma a las navarras que también están en esta categoría Ane Azcona, Erika Vázquez, Marta Unzue, Maite Oroz, Eunate Arraiza y María Díaz Cirauqui.

Por si fuera poco, la buñuelera coló el balón por toda la escuadra en una falta directa e hizo uno de los tres goles que le dieron la victoria a las riojanas. “Javier Moncayo -que había llegado al banquillo una semana antes tras la destitución del anterior técnico- se dirigió a mí en la charla previa al partido, cuando anunció la alineación, y me dijo que había visto mucho vídeos míos de lanzamientos de faltas y que si había alguna al borde al área la lanzara yo”, recuerda Pascuet.

Así, con la confianza de su entrenador, lo único que pasó por la cabeza fue “intentar que fuese a puerta”. “La verdad es que me quedé a gusto. Trabajo muy bien bajo presión y siempre me ha gustado ser decisiva o tener ese tipo de responsabilidad”, reconoce la de Buñuel.

ESTRENO EN LA SUPERCOPA

Lo que tampoco puede olvidar es su estreno en la Supercopa de España. La EDF Logroño jugó el 12 de enero las semifinales de esta competición contra el Levante en Almería y Pascuet pudo disfrutar de los últimos 11 minutos sobre el terreno de juego. Algo que quedará para siempre en su recuerdo.

“La verdad es que no pensaba jugar ni un minuto”, expone, toda vez que indica que fue “un sueño cumplido”. “Recién aterrizada en España, tener la oportunidad de disputar la Supercopa es algo increíble”, comenta, a la vez que bromea diciendo que “si suspenden la Liga, con lo que he hecho ya, me daría igual”.

La parte negativa es que el Logroño está en una situación delicada ahora mismo. “Estamos en puestos de descenso y con el agua al cuello, pero este equipo tiene mucho potencial y tenemos que dar con la clave para volver a ganar los partidos y lograr la salvación”, apunta.

En cualquier caso, lo que tiene claro es lo que le pide al fútbol. “Me gustaría asentarme en Primera División y consolidarme en un equipo, a poder ser que luche por puestos de Champions”, refleja Pascuet, que no se cierra puertas. “Después de 4 años en EE UU no me voy a empezar a cerrar puertas ahora, ni de ligas tan competitivas como las de Inglaterra o Francia, que tienen mucho nivel”, concluye la buñuelera.

El próximo capítulo de su libro de historia: la final de la Copa de la Reina

El sueño de Valeria Pascuet todavía no ha acabado. En unos días escribirá otro capítulo en su particular libro de historia. Y es que la buñulera disputará la final de Copa de la Reina, el único torneo que queda pendiente del curso pasado.

Y lo hará el fin de semana del 13 y 14 de febrero midiéndose al FC Barcelona con el estadio de La Rosaleda de Málaga como escenario.

“Va a ser un día muy surrealista. El otro día lo pensé en casa. Visualicé la situación y caí en que si ganásemos sería la Reina Letizia la que me pusiera la medalla”, afirma Pascuet, que se lo tomó como un “toque de realidad”.

“Sería algo muy especial”, asegura, aunque lo ve “complicado”. “El Barça está muy trabajado y jugando la Champions”, añade. Eso sí, para ella, lejos de títulos, lo más importante es “disfrutar”. Y, si además “Moncayo me da la oportunidad de jugar algún minuto sería ponerle la guinda al pastel a un año que está siendo un poco surrealista en general”, expone.

Un gran crecimiento del fútbol femenino

Tras cuatro años en Estados Unidos viendo in situ cómo se vive allí el fútbol femenino, a su regreso a España, Valeria Pascuet afirma que “en este tiempo, esto ha cambiado una barbaridad”.

“El crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en España ha sido increíble y, personalmente, no me esperaba que la situación pudiera cambiar tanto como lo ha hecho”, manifiesta.

“En ciertos canales, preferían retransmitir una carrera de motos al mediodía, que un partido de fútbol femenino”, ejemplifica. Ahora, continúa diciendo que solo se están emitiendo algunas competiciones, pero que “seguramente veremos con más normalidad partidos de femenino en televisiones nacionales”. “Es algo muy positivo”, sentencia.