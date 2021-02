Una victoria para seguir creyendo

Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

Sumar 3 puntos más que valiosos. Su mejor resultado en lo que va de temporada. Volver a encadenar 2 victorias seguidas. Dejar la portería a cero. Y escalar hasta el 5º puesto de la tabla. Todo esto fue lo que logró ayer el Tudelano en apenas 2 horas. Y es que los de Nacho Martín hicieron un partido completísimo ante el Tarazona en casa, al que no solo superaron por un contundente 3-0 en el verde, sino que también dejaron detrás en la clasificación.

El choque se les puso de cara desde el principio. Pronto se hicieron con el control del balón y a los 10 minutos ya celebraban el primer gol en su primer disparo bajo los 3 palos. Rodrigo sacó una falta cuyo rechace fue a parar a las botas de Diego Suárez, que sin pensárselo pegó un derechazo ante el que Company poco pudo hacer.

No contentos con el 1-0 siguieron intentando ampliar la ventaja, pero no finalizaron el resto de ocasiones que tuvieron hasta el minuto 45, que no fueron pocas. El Tarazona, por su parte, tuvo la más clara en el minuto 29, pero Casi no acertó a rematar y Meseguer acabó desviando el esférico.

OCASIONES 'COMO CHURROS'

En la reanudación, podría decirse que el Tudelano se convirtió en una máquina de hacer ocasiones. De hecho, a nadie le hubiera extrañado que el partido hubiera acabado con un resultado más abultado, pero finalmente los blanquillos tuvieron que conformarse con el 3-0 que redondearon Orbegozo y Ángel Sánchez.

Tras un disparo clarísimo de Rodrigo que sacó Company con el pie y un fallo del portero local, que podría haberle costado el empate al Tudelano, Yasin centró para Orbegozo que puso el 2-0 de cabeza colando el esférico por la escuadra a 20 minutos del final.

Siete minutos más tarde el palo salvó el gol en propia de un jugador del Tarazona, pero para fortuna de los locales, no pudo hacer lo mismo en la siguiente acción, la del tercer y último tanto. Meseguer recibió en el área, su disparo chocó en un rival y salió directo hacia Ángel Sánchez, que la cazó con la derecha y batió al portero visitante para sentenciar un partido que permite seguir creyendo. El equipo se marchó al vestuario con la ovación de los alrededor de 400 espectadores que vieron el duelo.

MARTÍN "HEMOS SIDO SUPERIORES EN TODOS LOS ASPECTOS"

La cara del entrenador del Tudelano, Nacho Martín, tras el partido de ayer lo decía todo. Estaba contento. Contento por los tres puntos y, sobre todo, por “el magnífico trabajado de los chicos, a los que quiero felicitar porque el mérito es suyo”, dijo el mister. “Hoy -por ayer- hemos sido superiores en todos los aspectos al equipo rival, hemos hecho tres goles e incluso podríamos haber hecho muchos más porque hemos tenido ocasiones clarísimas”, añadió. Tres goles que valen tres puntos que “permiten mirar el futuro con ilusión porque además nos hemos demostrado a nosotros mismos y a los demás que podemos hacer las cosas francamente bien y esta es la línea a seguir”, aseguró. Por eso, el técnico logroñés se mostró convencido de que “permiten creer”.

FICHA TÉCNICA

(3) - Tudelano. Jon Ander Felipe, Sito, Meseguer, Diego Suárez, Sarriegi, Orbegozo, Rodrigo (Ángel Sánchez, m. 68), Yasin, Gualda, Samanes (Gassama, m. 81), Diego Royo (Delgado, m. 73).

(0) - Tarazona. Company, De la Mata (Nacho Pastor, m. 74), Santigosa, Brando, Vidorreta (Iñaki, m. 74), Lucho (Joe, m. 88), Pelón, Casi (Abreu, m. 61), Rodri, Chus Herrero (Flórez, m. 88), Leo Ramírez.

Goles. 1-0 (m. 10): Diego Suárez. 2-0 (m. 69): Orbegozo. 3-0 (m. 78): Ángel Sánchez.

Árbitro. Eduardo Rodríguez García, del Comité asturiano, asistido por Roberto Viega y Alejandro Pérez. Amonestó con amarilla a los visitantes Chus Herrero y a Brando.

Incidencias. Partido disputado en el Ciudad de Tudela ante unos 400 espectadores.

