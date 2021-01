Empate agridulce para el Tudelano

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

Podría decirse que el 2021 empezó ayer con un sabor agridulce para el CD Tudelano. Y es que los blanquillos inauguraron el año adelantándose en el marcador, pero finalmente tuvieron que conformarse con un empate en un partido que podrían haber ganado, pero también perdido en el último instante. Lo que no se puede pasar por alto es que los de Nacho Martín tiraron de coraje para hacer frente al Logroñés con un jugador menos desde el minuto 39.

Y eso que el encuentro comenzó espeso, como si los jugadores todavía acusasen la resaca de año nuevo. Solo hubo una llegada en los 10 primeros minutos y fue del Tudelano nada más empezar y sin generar excesivo peligro. No fue hasta el minuto 25 cuando los de Nacho Martín comenzaron a llegar con más claridad y a poner en tensión a los riojanos, que tampoco es que se dejaran ver mucho por el área de Otaño.

El partido había dado un giro y ganado en intensidad y Álex Sánchez se encargó de confirmarlo en el minuto 28 mandando el balón a la red y adelantando a un Tudelano que a punto estuvo de ampliar la ventaja apenas 3 minutos más tarde. El balón no quiso entrar, pero eso no impidió al conjunto blanquillo seguir intentándolo. Lo que no se esperaban los de Nacho Martín es que el partido se les iba a torcer con la expulsión de Sarriegi rozando el minuto 40 por una entrada sobre Diego Esteban.

SALVADOS POR EL PALO

En la reanudación, el Logroñés salió algo mejor, y prueba de ello fue que tuvo dos ocasiones claras para haber empatado el choque, pero no materializaba. Por su parte, el Tudelano, pese a jugar con 10 no se achicó y siguió creando peligro, aunque, tras un disparo de Álex Sánchez que sacó Lario metiendo una buena mano, fueron los visitantes los que recortaron distancias con un gol de Álvaro Sánchez, que acababa de saltar al verde.

Este tanto no minó la moral de un Tudelano que peleó por la victoria hasta el final y al que la suerte sonrió en la última jugada del partido. El Logroñés tampoco se había dado por vencido y, en su afán por lograr los tres puntos, acabó estrellando su última oportunidad contra el palo.

- Ficha Técnica:

1 - CD Tudelano: Otaño, Sito, Meseguer, Lalaguna, D. Suárez, I. Sarriegi, Álex Sánchez (Socorro, min. 88), Rodrigo (Samanes, min. 63), Yasin (D. Royo, min. 83), Gualda y Ángel Sánchez (Delgado, min. 46).

1 - SD Logroñés: J. M. Lario, Borja Aizpún, César Caneda, Miguel Ledo, Jorge Chacón (Óscar Loza, min. 71), Emilio Lozano (Álvaro Sánchez, min. 60), I. Echeverría (Marcos Pierrugues, min. 81), Diego Lacruz, Calderón, Javier Pascual (Iker Rodellar, min. 72) y Diego Esteban.

Goles. 1-0 (m. 28): Álex Sánchez. 1-1 (m. 61): Álvaro Sánchez.

Árbitro. Carlos Calderiña Pavón, del Comité catalán, que estuvo asistido por Daniel Lucas Gómez y Bernat Mas López. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Ángel Sánchez, Gualda, Álex Sánchez y Samanes, y expulsó con roja directa a Sarriegi y al entrenador del Logroñés, Albert Aguilá.

Incidencias. Partido disputado en el estadio Ciudad de Tudela ante unas 400 personas, correspondiente a la jornada 8. Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del portero blanquillo Jon Ander Felipe, Marisa González.