Javi López: "Si tengo confianza, me atrevo con todo, como tirar desde 25 metros y marcar"

Actualizada 01/12/2020 a las 06:00

Javi López (Pamplona, 1992) dice, entre risas, que anotó dos goles y medio contra el Tudelano este fin de semana. La realidad del fútbol y el acta del partido cuentan que son solo dos. El primero, que se lo inventa él desde la banda, se lo acabó metiendo Sarriegi en propia puerta. El segundo, López coló el balón entre las piernas de Otaño después de adivinar el pase del defensor Diego Royo a su portero. Y el tercero fue un espectacular latigazo desde 25 metros que quitó las telarañas de la portería del Ciudad de Tudela. No sabe si es un hat-trick o no, pero sí es conocer del gran inicio de temporada que esta haciendo la Mutilvera en su segundo año en Segunda B.



¿Considera que metió un triplete?

En su momento, sí que decía que había metido los tres goles, pero luego le eché un ojo a la jugada y ves que es una acción en la que tienen mala fortuna y se meten en propia. Así que diremos que metí dos goles y medio (entre risas).

Qué gran comienzo de campaña están haciendo.

Estamos muy contentos con el nivel que estamos demostrando en esta categoría. Vamos poco a poco, paso a paso, partido a partido y resolviendo cada encuentro dando lo máximo que podemos. Yo creo que lo estamos haciendo bien.

Empezaron bien contra el Tudelano, pero antes y después del descanso se complicó el partido.

Esos últimos minutos que añadió el árbitro en la primera parte dio alas al Tudelano que estaba hundido. Con los cambios que hicieron, empezaron bien la segunda parte y se vio que era otro rollo. Salieron con la chispa que les había faltado y fueron a por el partido. Ese empate que les dimos prácticamente de regalo, les dio vida.

Supieron sufrir y luego llegó la recompensa con su gol de pillo.

Siempre he sido un delantero que le gusta presionar para buscar el error de los defensas. La mayoría de las veces, si lo recuperamos, lo suelo hacer en medio del campo. Pero cuando suceden este tipo de acciones lo disfrutas más porque ves que esa presión ha servido para meter gol.

El tercer gol que metió es un auténtico golazo. ¿Lo vio tan fácil?

La verdad que no lo vi claro. El cuerpo va a otro ritmo que la mente. Ahí me salió chutar desde tan lejos y por suerte entró. En la jugada se ve que están ‘Satrus’ y Xiker junto con Yoldi muy adelantados y nos superan la presión. Yo decidí quedarme un poco más atrás y tenía dos opciones para evitar la contra: hacer falta o robar. Conseguí quitarle el balón, me salió tirar desde ahí y salió lo que salió.

¿Ha sido el mejor partido hasta el momento?

Sí, puede ser. Parejo con el de Ejea. En aquel veníamos de perder y nos plantamos allí contra un rival que prácticamente no conocíamos de nada. Fuimos muy sólidos en defensa, también metimos tres goles fuera de casa y dejamos la portería a cero. El del Tudelano lo afrontamos como un reto difícil. Tienen un equipo muy bueno y es algo que hay que remarcar. Pero sí, podemos decir que es uno de los mejores partidos de la temporada.

Llevan siete puntos de nueve en las tres últimas jornadas y nueve goles a favor. Buenos datos.

Está saliendo todo muy bien. Mira que es difícil marcar goles, pero no solo en Segunda B. En Tercera el año pasado ya lo era. Son categorías muy igualadas y no se dan resultados abultados o no suele haber muchos goles por lo general. Estamos muy orgullosos de sacar estos siete puntos. Encima, lo hemos hecho remontando al Promesas y ganando dos partidos fuera de casa. Te produce satisfacción ver que, a la solidez defensiva, la estamos acompañando con goles.

¿Esperaban este inicio liguero?

Habrá gente que piense más allá de los dos o tres partidos siguientes. Yo no me suelo poner metas a largo plazo porque cada partido es un mundo y cuesta mucho sacar los tres puntos. La verdad que al entrar en una categoría prácticamente nueva para nosotros y para la Mutilvera, no te puedes poner esos retos de que en la primera vuelta vas a quedar en tal posición. Es irreal.

En lo personal, está atravesando un gran estado de forma. Tres goles en los últimos dos partidos.

Sí. Estoy muy contento a nivel individual con el rendimiento que estoy demostrando. Más que nada porque en esta categoría y con los fichajes que se han hecho puede jugar cualquiera y en cualquier momento. Si no doy el 100% en el campo, está claro que mi competencia en el puesto me va a superar. Entonces, tengo que estar en buena forma para que el entrenador me pueda elegir.

Parece que este año tiene mejor acierto de cara a puerta. ¿Qué ha cambiado?

El Javi López de este año está más centrado en competir cada balón, en luchar y en ganar. Una vez adquiero esa confianza y tengo minutos pues me atrevo con todo, como hacer tiros desde 25 metros o presionar todos los balones. La confianza es la clave.

¿Suele mirar la clasificación de los goleadores?

No suelo mirar esos datos. No busco ser el mejor en los números. Yo busco dar mi 100% y nada más. Como les dije a mis compañeros el día de Osasuna, yo metí el primero, pero seguíamos perdiendo. Me daban la enhorabuena, pero yo les dije que si no vale para empatar este gol no sirve. Los goles que suman puntos son los que valen.

¿Cuál fue su reacción cuando vio que la Mutilvera fichaba a Urrutia, ‘Satrus’ y Yoldi?

Urrutia es una bestia, ya lo sabemos todos. Ha demostrado en Tercera que tiene una capacidad espectacular para pelear todos los balones y meter una barbaridad de goles. Tenemos una plantilla larga, que nos hace competir en cada entrenamiento para ganarse los minutos. Nadie te va a regalar nada si no te los mereces. Como jugador, viene muy bien tener esta competitividad. Cada semana tienes que estar a tope para poder jugar y eso es lo que en realidad te hace mejorar.

¿Qué le parece Andoni Alonso como entrenador?

Yo estoy muy contento con él. Andoni es un estudioso del fútbol y de los rivales de la categoría. Alguien que le gusta tener un estilo de juego y que no se adapta a la forma de lo que juega el rival. Lo respeta pero no se deja influenciar por él. Cree en su idea y esto me gusta.

¿Cómo fue la decisión de dejar el Huarte para volver a Mutilva?

En Huarte pasé un año fantástico, rodeado de amigos. Siempre tenía la espina de volver a casa. Mi casa es la Mutilvera. Estaba en buena forma, me valoraban en Mutilva como para volver y aproveché el momento. Estoy encantado aquí.

Este fin de semana viene el Haro. ¿Qué espera?

No hay que desprestigiar a nadie. Somos unos recién llegados a la categoría. No porque estemos por encima de la clasificación vamos a ser favoritos. El Haro viene en una mala dinámica, pero seguro que vienen a Mutilva a ganar.

