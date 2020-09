Luis Rubiales, reelegido presidente de la RFEF para los próximos cuatro años

Actualizada 21/09/2020 a las 15:56

Luis Rubiales ha sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para los próximos cuatro años, el periodo 2020-2024, durante la Asamblea General del organismo, celebrada este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).



En un acto celebrado bajo las estrictas medidas de salud y seguridad que establecen los protocolos de prevención del coronavirus, Rubiales, único candidato proclamado por la Comisión Electoral el pasado 4 de septiembre, ha contado con 95 votos a favor, por 10 en blanco, de los 140 representantes llamados a formar la Asamblea.



Los asambleístas, elegidos el pasado 24 de agosto, han proclamado también a la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF para el mismo período (2020-2024).



De esta manera, Rubiales (Las Palmas, 1977) iniciará su segundo mandato, el primero completo, al frente del organismo federativo. El expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dirige la RFEF desde mayo de 2018, cuando se impuso por mayoría absoluta (80 votos frente a 56) en la primera votación a Juan Luis Larrea; ambos se presentaban al cargo tras la destitución de Ángel María Villar por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), inhabilitado definitivamente a finales de 2017 por su implicación en la 'Operación Soule'.



El ya nuevo presidente de la RFEF ha sido el único candidato en las elecciones, presentando más de cien avales, después de la renuncia del exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas, que entendió que no se daba "un proceso electoral justo".



Entre las medidas de Rubiales en sus dos años al frente del organismo destacan la creación del Programa Impulso 23 de ayudas a los clubes de Segunda B y Tercera, la creación del Área de Integridad o el impulso de la Supercopa fuera de España, con la disputa de la primera edición en Tánger (Marruecos) y las siguientes en Yeda (Arabia Saudí).



En el plano deportivo, se encuentra la polémica destitución de Julen Lopetegui como seleccionador en vísperas del Mundial de Rusia 2018, así como la apuesta por Luis Enrique Martínez, seleccionador durante dos etapas y que ha regresado a 'la Roja' después de desencuentros con su segundo técnico, Robert Moreno, que le sustituyó durante su ausencia por la enfermedad de su hija.

"VOY A DIALOGAR, PERO CON LA FIRMEZA DE BUSCAR EL BIEN GENERAL"

Tras la proclamación, Rubiales agradeció a todos la elección y se mostró "muy emocionado" y "muy honrado" por la confianza. "Casi estoy más nervioso que hace dos años y medio. Tanto a los que hayáis considerado que soy la persona idónea para liderar el fútbol español los próximos años como a los que no, os lo agradezco", señaló.



"Nuestra llegada no gustó a todos. Sabemos que el fútbol tiene un componente de negocio, pero es una escuela de valores. Voy a dialogar, pero con la firmeza de buscar el bien general, no de unos poquitos. Voy a luchar por ese 1.100.000 licencias. Lo voy a hacer con un programa, con gente buena, con mi equipo. Voy a luchar por la pirámide del fútbol; una élite fuerte requiere una base fuerte, tenemos que apostar por la cantera, es su momento", subrayó.



Además, analizó su gestión al frente del organismo federativo, con "reformas importantes y exitosas" como la Copa del Rey, que desde el año pasado, con su formato de partido único "superar desigualdades", o la Supercopa de España. "Si el fútbol no profesional se ha estabilizado a pesar de la crisis, es gracias a la Supercopa", afirmó.



Rubiales recordó que han vivido "dos años tremendamente complicados" desde la primera elección. "Lo peor ha sido esta última parte, donde la COVID-19 nos ha jugado una mala pasada. Os mando un emocionado pésame a todos los que habéis perdido a personas queridas", apuntó.



En otro orden de cosas, Rubiales aseguró que la inclusión de la mujer en el fútbol "es ya una realidad", con "dos mujeres vicepresidentas" de la RFEF, "con más mujeres en Comités que hombres" y con María de los Ángeles García Chaves como primera mujer elegida para la Comisión Delegada.



También resaltó que han tenido "los mejores resultados deportivos de la historia" y "la inversión más grande de la historia del fútbol español". "Le pedí a Ceferin traer la final de la 'Champions' femenina y tanto Bilbao como San Sebastián se volcaron", recordó sobre la edición pasada de la máxima competición continental, y anunció la creación de un nuevo programa para el fútbol sala llamado Avance 24 "antes de final de año".



Rubiales también resaltó el nivel de los árbitros, que por primera vez tendrán un contrato de trabajo y derecho a Seguridad Social. "Los árbitros vienen aquí a formarse. Este mes, cuando los árbitros de Primera y Segunda miren su nómina, tendrán un apartado que pondrá 'Seguridad Social'. La lucha es vuestra. Sois deportistas profesionales", expuso.



Tampoco olvidó la ilusión de la candidatura al Mundial de 2030, "el proyecto de país más importante que tenemos después de esta pandemia". "Somos una gran Federación, y eso nos posibilita, con nuestros hermanos portugueses, luchar por organizar el Mundial de 2030. Si todos remamos, lo vamos a conseguir. Los éxitos nos han permitido conquistar el corazón del gigante asiático, de China; eso nos permitirá generar ingresos que irán al fútbol más modesto", dijo sobre el reciente acuerdo de formación con el país asiático.

"LUIS ENRIQUE ES UN GRAN TIPO Y UN PEDAZO DE PROFESIONAL"

Durante su intervención, Rubiales no dudó en dirigirse al seleccionador Luis Enrique Martínez, presente en la Asamblea. "Qué gran tipo tenemos, qué pedazo de profesional y cuánto ha hecho por la Federación. Qué pena que me prohibieras en aquella llamada contar con qué generosidad nos has tratado. Eres el mejor dentro, pero lo difícil es el mejor fuera, y tú lo eres, Luis. Hemos tomado decisiones difíciles pero con valores, estoy contento de que estés con nosotros, y aquí vas a estar hasta que quieras", señaló.



Por otra parte, rememoró que su llegada se produjo "en un momento económico muy difícil". "Pasamos de 160 millones al doble en un año de profunda crisis", declaró. "Este año de crisis hemos doblado los fondos. Es la segunda vez en la historia que no desciende por impagos ningún club de Segunda B o Tercera", afirmó.



Ante sus diferencias con LaLiga y su presidente, Javier Tebas, el máximo mandatario de la RFEF apeló al "diálogo". "Sigo estando orgulloso de LaLiga, con nuestras diferencias, que son públicas. Diálogo, pero hay que buscar el bien general, el de la cantera, el del fútbol femenino", advirtió.



"Quiero pediros que luchéis por el fútbol español, defended con mesura pero con inteligencia, con humildad pero con valentía, con valores. Salud, fuerza y, sobre todo, pasión y amor. Ayudadme a convertir esta Federación en la mejor del mundo", concluyó.

INFANTINO: "EL TRABAJO QUE ESTÁS HACIENDO ES EXCEPCIONAL"

De manera telemática, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio su enhorabuena al nuevo presidente. "Hoy es un día muy importante, porque la RFEF ha elegido presidente. Enhorabuena, Luis. Quisiera agradecerte el trabajo de los últimos años pero, sobre todo, el de los últimos meses, importante para volver un poquito a la normalidad. El trabajo que estás haciendo es excepcional. Vamos a hacer un fútbol mejor", aseguró.



También participó a través de un vídeo su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Estamos viviendo momentos verdaderamente únicos y sin precedentes, que, aunque trajeron muchos obstáculos, tratamos de verlos como desafíos para construir juntos un futuro mejor. Quiero agradecer a Luis y a la RFEF el excelente trabajo y el enorme entusiasmo que han mostrado con la 'Champions' femenina. Quiero agradecer personalmente a Luis su trabajo como vicepresidente de la UEFA, espero que nuestra colaboración siga siendo tan estrecha en el futuro", concluyó.