El Valencia se lleva el derbi ante el Levante y el Villarreal no puede con el Huesca

El Valencia aplacó por momentos su agitada situación y comenzó su andadura en LaLiga Santander 2020-2021 con una óptima victoria por 4-2 ante el Levante en Mestalla, mientras que el Villarreal no pudo en el Estadio de la Cerámica (1-1) con el Huesca, la Real Sociedad empató en el José Zorrilla y el Betis asaltó Mendizorrotza en el último suspiro, en partidos disputados este domingo correspondientes a la primera jornada.

Con el ambiente un tanto 'cargado' por las declaraciones el viernes del nuevo técnico 'che', Javi Gracia, sobre la falta de refuerzos, el Valencia inició la campaña con mejores sensaciones que acabó la anterior y acertó a remontar en dos ocasiones al Levante para terminar sacando tres puntos trabajados.

Y las cosas no comenzaron nada bien para el equipo valencianista, con un once con apuesta por la cantera (Esquerdo y Yunus), y que a los 35 segundos ya estaba por debajo en el marcador tras una pérdida que no perdonó José Luis Morales. Afortunadamente, los locales reaccionaron rápido y Gabriel Paulista igualase tras un centro de un Kang-in Lee que quiso ser protagonista.

La igualada no amedrentó a los 'granotas' que siguieron buscando la portería de Jaume Domenech y que, tras ver como el VAR les anulaba un gol de Melero, se volvían a adelantar con otro buen tanto del 'Comandante' en el minuto 36. Tampoco le duró mucho la alegría a los de Paco López, que tres minutos después recibían el empate por medio de Maxi Gómez.

El atractivo derbi continuó en una segunda parte donde tras un buen inicio visitante, se pasó al dominio local. El Valencia se hizo con el mando, controló mejor a su rival y la entrada de Manu Vallejo ajustició al Levante. El delantero perdonó la primera ante Aitor, pero no en la segunda que tuvo tras una buena jugada colectiva (min.75) y tampoco un balón suelto en el descuento para certificar un nuevo revés 'granota' en Mestalla donde sigue sin ganar.

El otro equipo valenciano, el Villarreal, tropezó en la presentación oficial de su nuevo proyecto al mando de Unai Emery y con incorporaciones de nivel como Parejo, Coquelin, que acabó lesionado, y Kubo, y no pudo pasar de un sufrido empate a un gol en el Estadio de la Cerámica ante el recién ascendido Huesca.

El 'Submarino Amarillo', al que el VAR anuló dos goles en el primer tiempo, dominó desde el principio al conjunto oscense que aguantó disciplinado atrás, pero que se desperezó en el tramo final y se asomó con peligro a la portería de Sergio Asenjo. Así, en una buena transición ofensiva en el minuto 42, Pablo Maffeo hizo el 0-1.

Tras el descanso, el Villarreal volvió a tomar el mando y fue encerrando a los de Míchel, pero no pudo empatar hasta que el colegiado Estrada Fernández, tras acudir al monitor, decretó el penalti que supuso el empate de Gerard Moreno (min.68). Los locales buscaron con ahínco el 2-1, pero se tuvieron que conformar con el punto, marcado por una nueva decisión final del videoarbitraje que anuló el 1-2 en el descuento.

EL BETIS GANA EN EL 94 EN VITORIA

Además, en el Nuevo José Zorrilla, el Valladolid y la Real Sociedad firmaron tablas (1-1), en un encuentro marcado por el error de Masip, guardameta loca, que permitió a los de Imanol Alguacil, que mostraron poca 'pegada', salvar al menos un punto.

Los de Sergio González fueron superiores sobre todo en la primera mitad, donde gozaron de casi todas las buenas ocasiones, pero entre Remiro y un palo evitaron que se adelantase en el marcador hasta los compases finales por medio de Míchel tras una buena jugada de Guardiola. Sin embargo, en la segunda parte, los locales perdieron fuerza y una falta lanzada por Mikel Merino permitió a los realistas empatar después de que el balón se le escapase a Masip.

Finalmente, el Betis empezó bien su nuevo proyecto con Manuel Pellegrini, aunque su victoria por 0-1 ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza no llegó hasta el minuto 94, cuando Cristian Tello sorprendió con un disparo desde el borde del área.

El tanto premió el mejor partido del conjunto verdiblanco, que se mostró más ambicioso y que estrelló dos balones en el travesaño (Guido Rodríguez y Canales), mientras que los de Pablo Machín tuvieron solo una, muy clara, al inicio del segundo tiempo que se topó con un gran Claudio Bravo. El triunfo bético es el primero a domicilio desde el pasado 30 de noviembre en Palma de Mallorca, la única que sumó la pasada campaña.