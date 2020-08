Las redes se rinden ante Nino, héroe del Elche a sus 40 años

“La vida es eso que ocurre mientras Nino marcha goles”. Pocas veces la frase de un aficionado puede decir más en menos caracteres. Porque el caso de Nino, actual delantero del Elche CF, lleva camino de récord. Comenzó su andadura con 17 años en el club que hoy le acoge, y desde entonces ha vivido en idilio continuo con el gol en los diferentes equipos por los que ha pasado, que además del ilicitano han sido Levante UD, CD Tenerife y CA Osasuna.

Ayer, volvió a saborear las mieles del éxito marcando, con 40 años, el gol que daba el pase a su equipo a la final del play off por el ascenso a Primera. Todo un hito que seguidores del Elche, de sus ex equipos y aficionados al fútbol en general, han querido recordar en las redes.

Cuando Nino metió el primer gol en un play off con el Elche yo era virgen ahora me he casado dos veces y tengo dos hijos y él sigue marcando goles en play off con el Elche. La vida es aquello que pasa mientras Nino marca goles...