Ziganda: "Los positivos son un tema de azar, nadie está libre"

Actualizada 15/08/2020 a las 12:40

El técnico del Real Oviedo, Cuco Ziganda, ha lamentado este sábado perder a dos de sus futbolistas por covid-19, pero ha normalizado el asunto del contagio, "un tema de azar del que nadie está libre", y que supondrá solo "un pequeño retraso en la preparación" de ambos, por lo que sigue a la espera de fichajes y no llamará a más efectivos del filial para suplirlos.

El navarro ha explicado que, tanto Carlos Hernández como el otro futbolista contagiado -que no lo ha hecho público aún-, son jugadores "jóvenes y con un gran físico" por lo que confía en su recuperación en este primer tramo de la pretemporada, y se muestra tan paciente con su ausencia como con la falta de refuerzos a solo un mes de iniciarse la competición.

Para el técnico azul, que tiene doblados los puestos en todas las líneas pese a la baja de estos dos jugadores, lo importante es "fichar convencidos" sobre todo en un mercado inusual, "que se está moviendo mucho menos y cuyas condiciones están cambiando para todos".

"Me encantaría tener la plantilla cerrada pero eso es muy difícil, queremos que vengan dos delanteros y algún pivote, pero si no estamos convencidos no vamos a fichar. Hay que tener paciencia.

De todas las posiciones en las que hacen falta refuerzos, prefiero que el pivote se resuelva antes", ha concluido el entrenador oviedista.