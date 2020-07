La Mutilvera pasa a la final del play off de ascenso a Segunda B tras empatar con el Pamplona

Actualizada 19/07/2020 a las 06:00

MUTILVERA 0

PAMPLONA 0

Mutilvera. Mugueta, Aldave (Losantos, m.67), Sebas (Argandoña, m.86), Aguas, Mahugo, Ibáñez (Morilas, m.86), Barace, Ayensa (Asier Goñi, m.87), Javi López, Briñol, Eder (Lizarraga, m.59).

Pamplona. Eneko, Iker (Sergio, m.87), Vélaz (García), m.87), Oier, Aritz, Aitor, Pablo (Zapata, m.81), Amadoz (Odei, m.69), Arano, Yoldi (Algarra, m.69), Gamarra.

Árbitro. Clavería García, asistido por Guruchari Casado y Cobo Fernández. Amonestó Sebas (m.47) y Aldave (m.58), de la Mutilvera, y a Pablo (m.22) y Odei (m.74), del Pamplona.

Incidencias. Partido disputado en Merkatondoa a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por Covid-19.



Se acabó el sueño del Pamplona, el equipo revelación de la temporada. Se acabó de una forma cruel, en un empate a cero donde la Mutilvera contemporizó mejor y supo jugar con el resultado.

El Pamplona empezó mejor y no terminó mal. Suyos fueron los primeros y los últimos minutos, pero no fue suficiente para a un líder que cometió pocos errores, como durante toda la temporada. Su juego, más combinativo que el de su rival, le permitió hacerse con el ‘tempo’ del partido y crear alguna ocasión que no aprovecharon.

Cayó el Pamplona, pero se mantuvo fiel a sus señas de identidad. Solidez defensiva con dos líneas de cuatro y rapidez por las bandas en ataque. Así se desenvolvió en los primeros minutos, percutiendo especialmente por la izquierda con un participativo Pablo. Un pase de la muerte de Arano al que no llegó nadie y un cabezazo arriba de Aritz fueron sus mejores opciones.

Al cuarto de hora, la Mutilvera se adueñó del balón, tranquilizó el partido y empezó a tocar la pelota de un lado a otro del campo. Los balones empezaron a entrar por la derecha gracias a la profundidad que daba Aldave. Por ahí llegó la mejor para los blancos, en un centro del lateral que Eder remató mordido. En el rebote, el balón le cayó a Briñol, que chutó a puerta con el portero vencido. Oier salvó el balón bajo palos en la más clara de la primera parte.

En la segunda parte, el partido se rompió. La Mutilvera optó por esconder a su ‘9’ para generar incertidumbre en la zaga pamplonesa, y algún fallo provocó, pero les faltó el último pase. El Pamplona tampoco estuvo fino a la hora de sacar el balón. Cometieron varios errores que bien pudo costarles el partido.

Los nervios se dejaron sentir en la zona del Pamplona a falta de 15 minutos para el final. Xabi Mata adelantó la defensa y pidió a sus jugadores un último esfuerzo. Los de negro pusieron más intensidad, buscando el gol que les diera la eliminatoria. Arano lo tuvo en sus botas después de una gran carrera a la espalda de la defensa y del regate a Mugueta. Demasiado escorado y con falta de equilibrio tras sobrepasar al portero, el delantero envió su disparo al lateral de la red. De largo, la mejor del partido.

El resto del partido tuvo poca historia. Argandoña estuvo a punto a punto de poner el 1-0, pero Eneko despejó bien a córner. El Pamplona no dejó de creer hasta el pitido final, aunque estaba claro que no había tiempo para generar otra ocasión como la anterior.