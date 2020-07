San Juan: La experiencia en la juventud

El San Juan, equipo que dirige Alfredo Ibero 'Bebeto', ha preferido no trasladarse a Estella a entrenar y ha realizado las sesiones de esta semana en su campo.

El San Juan es, tras la Mutilvera, el equipo con más experiencia en una fase de ascenso. Será su sexta participación en los últimos ocho años. También, detrás del conjunto de Andoni Alonso quedó en la tabla tras la liga regular. Los de Alfredo Ibero ‘Bebeto’ mantuvieron el pulso con el líder pero terminó a tres puntos. Como segundo clasificado, se enfrentará el domingo (20 h) al Beti Kozkor, en la segunda semifinal del playoff exprés.

El entrenador regresó a “su casa” después de tres temporadas fuera. Se mostró ilusionado con su vuelta e indicó que los objetivos los señalaría en marzo, con un equipo rejuvenecido. Pero la temporada concluyó antes de tiempo y el San Juan ocupó la segunda plaza. De esta forma, disputará el playoff exprés. Se enfrentará al tercer clasificado, el Beti Kozkor.

Esta temporada solo se han enfrentado en la primera vuelta. El conjunto de Rodri Fernández de Barrena se impuso en Lekunberri por 2-0. El encuentro de la segunda vuelta se debía haber jugado el 19 de marzo dentro de la jornada 29. Es una de las cuatro derrotas que ha sufrido el equipo de Bebeto esta campaña.

Se trata del segundo equipo menos goleado, detrás del Pamplona. Ha encajado 23 goles, una cualidad que destacan sus rivales. Pero también es el tercer conjunto que más goles ha hecho. Ha marcado 49 goles, por detrás de los 52 del Cirbonero y de los 57 de la Mutilvera.

El San Juan es el único de los cuatro semifinalistas que ha declinado entrenar esta semana en Merkatondoa, el campo donde jugará el domingo. Medidas de prevención y seguridad sanitaria le han llevado a tomar esta decisión. La Agrupación, su casa, ha acogido dos sesiones esta semana. El entrenador del conjunto verde destacó la ilusión con la que afrontan sus jugadores esta fase. “Tenemos ganas de disputar el domingo la semifinal contra el Beti Kozkor. Los jugadores están con una ilusión muy grande y con muchas ganas. Nos las han transmitido al cuerpo técnico. Queda poco y hay que estar a tope”, dijo.

Así lo ven los entrenadores rivales



Rodri Fernández: “Manejan bien todas las facetas del juego”

Rodri Fernández, técnico del Beti Kozkor, analizó al San Juan, que será su rival en las semifinales del domingo. “Maneja bien todas las fases del juego. Tienen un buen balón parado con Zabaleta y rematadores como Aitor Iriarte o Ezcurra”. Aunque la mejor arma del conjunto del barrio es su solidez defensiva. “El San Juan de Bebeto de toda la vida: buenos defensivamente y difíciles de batir. Se asocian muy bien. Tratarán de mantener la puerta a cero y tiene gente de calidad en tres cuartos como Zabaleta, Lezaún, Lalinde... Es un equipo serio y con experiencia en las fases de ascenso”. Por último, destaca un aspecto no menos importante. “Merkatondoa se parece más al campo del San Juan que al Plazaola”.



Andoni Alonso: “Cuenta con jugadores de gran calidad, determinantes”

Andoni Alonso, técnico de la Mutilvera, indicó que el San Juan tiene jugadores “de gran calidad, muy determinantes en acciones individuales”. “Se trata de un conjunto que prima la defensa, y saliendo muy bien. Ha demostrado, en los últimos años, que concede muy poco a los rivales. Todo lo que sea a balón parado muestra peligro. El equipo, en defensa, concede muy poco al rival, y ofensivamente tiene, sobre todo en la banda derecha con Lezáun y Foncillas, mucho peligro. Arriba cuenta con Ezcurra que está muy en forma. Iriguíbel puede resolver en cualquier momento; en las acciones a balón parado, Zabaleta. En el centro del campo, Lalinde y Mercero alternan muy bien las dos facetas del medio centro. En defensa, es muy seguro”.



Xabi Mata “Se trata de un conjunto muy cohesionado”

El técnico del Pamplona, Xabi Mata, conoce bien al San Juan al que ha dirigido. “Destaca su trabajo en equipo. Se trata de un conjunto muy cohesionado. El vestuario siempre es una piña. Se ayudan mucho unos a otros. Este tipo de partidos lo tendrá trabajado para hacerlo muy bien. Recibe pocos goles. Tiene calidad adelante, combinan muy bien. Algunos jugadores se conocen mucho. Pienso que no le conviene un partido alocado. Precisamente, la fortaleza física del Beti Kozkor no le va nada bien. Quizá esa característica de su rival le puede hacer daño en algún momento. Defensivamente es un equipo muy fuerte y tácticamente trabaja muy bien. Tiene unos automatismos de cara a tener el balón que le hace crear ocasiones con facilidad”.