Ion Vélez: "Las molestias hacen que dejarlo no sea tan difícil"

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

"Gracias a la Peña Sport por regalarme la oportunidad de dar mis primeros toques a un balón. Y también mis últimos”. Así se despidió Ion Vélez (Tafalla, 1985) del club que le impulsó en su carrera y que lo acogió en su última temporada. Después de 18 años, 11 equipos, casi 400 partidos, 54 goles y recuerdos como un debut ante Osasuna o una final de una Copa del Rey, el delantero tafallés cuelga las botas para dedicarse a otros proyectos.



¿Como está después de anunciar su retirada?

Bien, la verdad que era una decisión que la tenía tomada desde hacía tiempo.

¿Por qué lo deja justo ahora?

Tuve claro después de jugar en Tudela que iba a jugar un año en Tafalla, volver al sitio donde me formé. Jugar para la Peña y volver a enfundarme la camiseta de la Peña era un orgullo.

Entonces, colgar las botas en la Peña Sport supone cerrar un círculo

Llevo desde los 10 años en la Peña, jugando con mis amigos. Fueron los mejores años que pasé, la verdad. En la cantera empiezas a jugar bien y el día a día es un continuo aprendizaje. Luego di el salto, he estado un montón de años dando vueltas y el hecho de volver a la Peña me apetecía muchísimo.

Ya arrastraba molestias en el Tudelano...

Durante mi carrera he tenido muchas lesiones, algunas de ellas graves, tuve varias operaciones. Sobre todo tobillo, rodilla y pubis. La verdad que los últimos años de Tudela han sido bastante duros en ese sentido y el último de Tafalla también. Al final, el convivir día a día con las molestias no es fácil y hace que la decisión de dejarlo no sea tan difícil.

¿Cual ha sido su motivación para seguir hasta ahora?

Un poco todo. Lo que más me hacía seguir era el tema del vestuario. Al final, compartes muchas cosas con el equipo, el día a día es muy agradable si tienes un buen equipo de trabajo. Eso era lo que me hacía decir: “Cuando lo deje, esto será lo que más eche de menos”.

¿Le gustaría haber encontrado más estabilidad en su carrera?

Bueno, eso ya no se puede cambiar. Lo que está claro es que todos los sitios en los que he estado te hace disfrutar de diferentes experiencias, de sitios... Estoy muy agradecido a mi carrera y a la suerte de poder disfrutar de muchas años de fútbol. He conocido gente increíble en todos los sitios en los que he estado y eso es con lo que me quedo.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido?

El trabajar mucho en el día a día. Entrenar duro y entrenar con ilusión, que al final es cuando recoges los frutos. No distraerte mucho con todo lo de fuera, porque el fútbol, con los medios, las redes sociales, está con mucho ruido alrededor del verde.

¿Podría haber tenido potencial para haber llegado más lejos?

Eso nunca se sabe. Pasa el tiempo, echas la vista atrás y dices: “Podría haber estado a otro nivel”. Pero lo piensas fríamente y dices que has tenido muchas suerte de vivir lo que has vivido. Al final, cada uno tiene su vida y el tiempo en el que dices “he disfrutado de esto”, y eso que me llevo.

¿Cuándo se dio cuenta de que podía vivir del fútbol?

Igual, cuando me fui a Bilbao. La gente de fuera dijo “¡joé!”, pero creo que he tenido los pies en el suelo y no me he parado a pensar mucho en eso, porque al final cualquier lesión de gravedad complica el tema. En ese sentido, he tenido la suerte de encadenar equipos y tener 15 años de carrera futbolística pero basada en el trabajo del día a día.

¿Cambiaría algo de lo que le ha pasado?

No. Siempre que se habla de la parte mala del fútbol se nombran las lesiones, pero creo que tienen una parte importante de aprendizaje. Las cosas malas que te pasan te hacen más fuerte y te hacen valorar más las buenas.

¿Qué piensa hacer después de retirarse?

La carrera de futbolista es difícil compaginarla con los estudios. Hace 4-5 años comencé mi carrera, que estoy terminando, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Todavía no lo tengo claro, pero sigo colaborando con la Peña en un campus de verano, igual puedo echar una mano en formación de chavales en Tafalla. También me interesa el tema de la prevención y la readaptación de lesiones. No lo tengo claro, pero tampoco estoy cerrado a nada y sí con las puertas abiertas.

DNI

Nombre Ion Vélez Martínez



Fecha de nacimiento Tafalla, 7 de febrero de 1985



Trayectoria Peña Sport (2002-04), Basconia (2004-05), Bilbao Athletic (2005-06), Barakaldo (2006-07), Athletic Club (2007), Hércules (2008), Athletic Club (2008-10), Numancia (2001), Girona (2011-13), Alavés (2013-15), Mirandés (2015-16), Tudelano (2016-19), Peña Sport (2019-20).