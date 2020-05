Actualizada 16/05/2020 a las 18:31

Cuatro miembros de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Jesús Barbadilla, Xavi Oliva, Sergio Piña y Armando Lozano han mostrado su "indignación" al finalizar la reunión de este viernes en la que su presidente, David Aganzo, "se ha negado a rendir cuentas de los supuestos casos de corrupción" y han anunciado que presentarán una moción de censura ante la "falta de confianza".



Barbadilla, Oliva, Piña y Lozano han asegurado que presentarán los avales pertinentes de los afiliados para ejecutar esa moción. Los cuatro miembros anunciaron dicha medida tras la renovación de la junta este viernes en una reunión telemática producida tras el adiós de Juan Mata y David de Gea. La AFE informó que fueron sustituidos por Juanma Marrero y Javier López.



"Durante la celebración de la Junta, Aganzo se ha negado a dar explicaciones sobre las graves acusaciones que se han vertido sobre él y su secretario general, Diego Rivas, durante los últimos días en los medios de comunicación limitándose a decir a sus compañeros de Junta, pese a la insistencia de algunos, 'que eso se verá en los tribunales'", explican dichos miembros.



"Hay que recordar que esta misma semana el propio Aganzo se comprometió por escrito, ante 10.000 afiliados, a explicar la situación ante las acusaciones, cosa que no ha sucedido. No contento con ello, Aganzo se ha negado también a explicar a los miembros de la Junta los motivos de dimisión de los hasta ahora compañeros de dirección, David de Gea y Juan Mata", añaden y desvelan que el email de despedida también se "negó a compartirlo" con el resto de la junta.



En cuanto al resto de movimientos en la junta, estos cuatro miembros explican que Aganzo ha aprovechado la reunión para "despedir y degradar a las dos últimas personas que han alzado la voz dentro del sindicato en las últimas fechas. Se trata del hasta ahora vicepresidente, Jesús Barbadilla, que ha sido degradado a vocal y del trabajador Antonio Saiz, del que se ha aprobado su despido al conocerse que ha denunciado ante la Fiscalía varios delitos que imputa a David Aganzo y Diego Rivas. Barbadilla, Oliva, Lozano y Piña votaron en contra".



Éstos también adviritieron a sus compañeros de junta de las posibles consecuencias penales, civiles y administrativas al aprobar algunos de los acuerdos del orden del día de la Junta de hoy. Queco Piña explica que "Saiz, con su denuncia, no busca el perjuicio de AFE, si no todo lo contrario, en un intento de protegerla al advertir la supuesta comisión de delitos por parte del presidente y el director general. Pese a que Aganzo se aferró a su presunción de inocencia para no dimitir ni para dar explicaciones, ha condenado a Saiz con su despido".



"Durante la celebración de la Junta, varios directivos han instado a Jesús Barbadilla a que presentara su dimisión, algo que ha aceptado si David Aganzo hacía lo propio para limpiar la imagen de AFE. El presidente del sindicato no ha contestado a su propuesta, aferrándose al cargo", indican en dicho comunicado.



"EL FINAL DE AGANZO ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA"



Piña destacó que "el final de Aganzo en AFE está cada vez más cerca". "Tendrá que responder de los delitos que se le acusa ante los tribunales y ante los afiliados con la celebración de unas elecciones", concluyó tras una junta muy particular.



Por último, Sergio Piña subrayó que, "gracias al voto a favor de estos cuatro directivos, la Junta de AFE ha aprobado por unanimidad una serie de ayudas urgentes para los futbolistas afectados por la crisis del Covid19 de Primera, Segunda, 2ª B y 3ª División, 1ª y 2ª Femenino y jugadores en el extranjero".