Actualizada 30/04/2020 a las 18:11

La jugadora Marta Unzué jugará en el Athletic Club hasta el final de la temporada 2021/2022 tras desvincularse del FC Barcelona, su club actual aunque las dos últimas temporadas las ha disputado en el club bilbaíno como cedida.



"El Athletic Club y Marta Unzué han cerrado un acuerdo para la contratación de la futbolista hasta junio de 2022. La mediocentro ha jugado cedida por el FC Barcelona desde la pasada temporada y pasa ahora a ser propiedad del club rojiblanco", anunció el Athletic.



Unzué tenía contrato con el Barça hasta el 30 de junio pero la situación actual de parón deportivo, por el coronavirus, ha hecho que la centrocampista navarra y ambos clubes hayan adelantado la futura contratación.



La jugadora llegó en 2006 al Barça y es la segunda futbolista con más partidos oficiales en la historia del equipo femenino blaugrana, con 360 apariciones.



"Llegué al club con 18 años y me marcharé con 31. He jugado 360 partidos y he vivido grandes momentos en el club. Siempre he tenido el apoyo de la afición", se despidió la jugadores en declaraciones a los medios del FC Barcelona.



Aprovechó su despedida para agradecer al Barça su confianza y el darle la oportunidad de crecer "como persona y como futbolista". "Nunca podré agradecer lo suficiente todo lo que me ha dado el FC Barcelona y la sociedad catalana", se sinceró.