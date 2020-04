El fútbol navarro, pendiente del CSD

Actualizada 22/04/2020 a las 10:40

El pacto entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol, con la intermediación del Consejo Superior de Deportes, ha marcado un antes y un después. Pero no cambian los planes en cuanto al futuro del fútbol navarro. La RFEF, que planteó un final exprés, está a la espera de los pasos que marque el CSD para anunciarlo públicamente. El Gobierno comunicará próximamente cómo se producirá la desescalada en todo el deporte, también en el fútbol. En ese momento se dictará el final del fútbol no profesional (desde Segunda B). Únicamente se disputarán los ascensos, si las condiciones sanitarias lo permiten, y no habrá descensos.



Pese a las peticiones lanzadas por clubes de Segunda B y Tercera planteando escenarios alternativos, sobre la mesa de la Federación está la misma hoja de ruta marcada desde el inicio. Puede haber matices, pero se seguirá el proyecto inicial de la RFEF. Eso sí, bajo la premisa de que se pueda llevar a cabo con la situación sanitaria que se viva.



En Navarra se traduce a que el Izarra y el Tudelano salvarán la categoría. Y habrá cuatro equipos navarros el próximo curso en Segunda B porque se jugará un playoff entre la Mutilvera, el San Juan, el Beti Kozkor y el Pamplona. Se trata de un criterio que sigue la norma establecida, tal y como apunta desde la Federación Navarra de Fútbol su presidente en funciones, Rafa del Amo. Los cuatro primeros tienen derecho a una fase, ya sea nacional o regional, como será el caso. La mayoría de las federaciones están de acuerdo en mantener esa política. 16 de los 18 líderes de Tercera pidieron ascender directos y que saliera otro ascenso del segundo al quinto, algo que queda apartado por los criterios fijados y por el impacto sobre la Segunda B, con 36 equipos más.



Los ascensos, en verano



La Mutilvera, líder navarro, mantuvo que lo más justo es que se dispute esa promoción, que será en una sede neutral. Se calcula que esa cita pueda darse a finales de junio o julio. En Navarra estarían convocados en Autonómica, Prerefente y Primera Regional para resolver los ascensos. No bajaría ningún equipo. Porque la FNF aplicaría la misma actuación en esas competiciones. El presidente Del Amo tiene previsto reunirse con los clubes cuando haya luz verde para abordar los pasos a seguir. Entre los presidentes de Tercera hubo habido unanimidad total.



Osasuna Femenino, difícil



Una representación de equipos navarros femeninos pidió que se intentara sacar otra plaza de ascenso en cada grupo de Reto Iberdrola. Osasuna Femenino está pendiente de ello porque podría dar el salto en ese caso. Se trasladó a la RFEF, pero todo apunta que se resolverá con la regulación vigente. Sube uno y de manera directa. Por tanto, en el grupo norte ascendería el Eibar a Iberdrola. Se está trabajando en la fórmula de un segundo ascenso, que implicaría al equipo rojillo, pero las opciones de que prospere son mínimas.



El fútbol sala, en una sede



También queda por resolver el futuro campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los ocho primeros, con Osasuna Magna entre ellos, juegan habitualmente las eliminatorias. El proyecto de final exprés prevé un formato similar al de la Copa, con los equipos enfrentándose en una sede durante pocos días para decidir el título.





