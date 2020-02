El Atlético se encomienda al Wanda ante el temible Liverpool

Actualizada 17/02/2020 a las 20:55

El Atlético de Madrid recibe este martes al Liverpool FC en el Wanda Metropolitano (21.00 horas) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo en el que deberán hacerse fuertes ante la visita del vigente campeón para mirar de ir a Anfield con ciertas garantías.



Darlo todo como si no hubiera un mañana, pero siendo conscientes de que Anfield tampoco es un feudo intocable. El Atlético sabe que ante su gente debe sentar las bases de un posible paso a los cuartos de final, si bien el Liverpool, en un gran momento de forma, es una amenaza aún mayor que la que representaba en el momento del sorteo.



Los 'reds' perdieron y empataron ante el Nápoles, rival ahora del FC Barcelona, en una fase de grupos donde mostraron cierta debilidad. Lo mismo le sucedió al Atlético de Madrid, incapaz de ganar el pulso por el liderato a la Juventus y cayendo, además, ante el Bayer Leverkusen en Alemania.



Olvidada ya esa fase de grupos, ambos equipos se verán las caras en Europa por primera vez desde las semifinales de la Liga Europa de 2010, con empate en el global pero billete para los 'colchoneros'. Y algo así necesitará el Atlético para doblegar ahora a un Liverpool que lleva seis triunfos y dos empates en sus últimos duelos de octavos en la 'Champions'.



Los de Jürgen Klopp están en un momento dulce de una temporada que ya de por sí roza la perfección. Son líderes absolutos de la Premier League, su gran cuenta pendiente ya que no la ganan desde 1990, y tienen el título casi en su poder gracias a los 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque que tiene un partido pendiente.



Pese a la baja de Clyne, y las dudas de Milner y Mané, que apunta no obstante a poder jugar, Klopp tiene bazas de sobra para intentar sobrevivir al Wanda e incluso no depender de una remontada en Anfield, como la que protagonizó ante el Barça el año pasado antes de proclamarse campeón.



En el Atlético de Madrid, para contrarrestar el poderío ofensivo del Liverpool, confían en el saber hacer de un equipo confeccionado para competir. Y es que si algo sabe hacer el 'Atleti', pese a no estar en su mejor momento, es no rendirse y batallar hasta el final.



DIEGO COSTA, LA GRAN ESPERANZA



Además, la parroquia rojiblanca se encomienda al regreso al equipo de Diego Costa, que no juega desde noviembre del año pasado cuando fue operado de una hernia discal cervical. Si Simeone le necesita, el delantero será más que un refuerzo futbolístico, sería un refuerzo moral.



Sin Trippier ni Joao Félix, eso sí, y con la duda de Herrera, el Atlético sabe que dos partidos son muchos minutos de juego y que todo está abierto, y que poco importa que este Atlético haya ganado únicamente uno de sus últimos seis partidos, eliminación copera ante la Cultural Leonesa incluida.



Cuesta volver a poner el chip europeo y quien mejor lo haga tiene una baza más que poner en la balanza. Y, ante su incansable afición, el Atlético sabe que puede ser ahí superior a un Liverpool al que muchos ven como favorito.

FICHA TÉCNICA.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Saúl; Koke, Thomas, Llorente, Vitolo; Correa y Morata.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gómez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané.

ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

ESTADIO: Wanda Metropolitano.

HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

Selección DN+