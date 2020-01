Actualizada 29/01/2020 a las 23:37

El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey tras golear cómodamente a un Real Zaragoza que, no obstante, plantó cara al líder de Primera, pero que pecó de inocencia ante un conjunto que no perdonó las ocasiones que tuvo.



El Valencia, por su parte, sufrió en un mal partido pero sacó en los penaltis el pase frente a la Cultural Leonesa, mientras que el Granada se abonó de nuevo al triunfo en la prórroga (2-3) en Badajoz, en una jornada copera más tranquila este miércoles para Villarreal y Real Sociedad.



Tras dar la campanada contra el Atlético de Madrid, la Cultural Leonesa volvió a plantar cara a uno de los grandes de Primera, un Valencia que se fue al descanso sin tirar a puerta. Los locales saltaron muy motivados y con llegadas, un balón al larguero de Augusto Galván incluido. Los de Celades fueron de menos a más y, aunque generaron peligro, no lograron rebajar la euforia local.



En boca de gol no logró rematar Soler y Gameiro desaprovechó dos opciones de remate. Tras el descanso el Valencia empeoró su rendimiento. Kondogbia tuvo una buena ocasión 'che' pero la 'Cultu' siguió ganando en esfuerzo y presión. El desgaste de Sergio Benito no tuvo premio en el tramo final, por un remate que solo pudo conectar con el muslo. Ya en la prórroga Luque obligó a Jaume y el meta 'che' empezó a calentar para los penaltis.



Ferran tuvo un par de ocasiones, otra Sobrino, las mejores del Valencia para ver en acción por primera vez a un Giffard que amargó al Atleti en la ronda anterior. El meta francés sin embargo no pudo ser héroe en los penaltis como el meta rival. Menudo y Benito se encontraron con Jaume, una renta que no dejó escapar el vigente campeón para esquivar el susto en León.



El otro Segunda B aún en liza se despidió ante un Granada acostumbrado ya a sacar partidos trampa en Copa, gracias al 2-3 de Carlos Fernández en el 109'. El Badajoz tiró de épica para empatar (2-2) en la última jugada por medio de Caballero. Soldado, recién entrado, había hecho el 1-2 en el minuto 86 confirmando el dominio andaluz en el Estadio Nuevo Vivero a pesar de momentos de descontrol.



Así fue el inicio, con el gol en el primer minuto de Álex Martínez y el empate local de Pablo Vázquez en un barullo en el área. El Granada terminó mejor el primer tiempo y, pese a una opción de Gorka para el Badajoz, los de Diego Martínez manejaron el segundo tiempo hasta que Soldado dio lo que parecía más de medio billete. Como ante Hospitalet y Badalona, al Granada le tocó ganárselo en el prórroga.



VILLARREAL Y REAL SOCIEDAD SACAN UN CÓMODO BILLETE



El turno de tarde dejó el pase del Villarreal en dos zarpazos en los últimos minutos de Fernando Niño y Cazorla (0-2) ante el Rayo Vallecano. El equipo madrileño mostró ganas de tumbar a otro Primera pero se quedó corto y vio cortada su racha de dos meses sin perder. El recién llegado Isi dio mucho a los locales, como esperan en Vallecas tras la salida de Embarba, y Andrés Martín, Mario Suárez y Joni Montiel tuvieron buenas ocasiones.



El 'submarino' vivió más lejos de la portería rival y se acercó en alguna pérdida local, con las líneas adelantadas como acostumbra el equipo de Jémez, con Bacca y Ontiveros. La segunda parte fue poco a poco amarilla, con mucha gente arriba y mejor movilidad con la entrada de Cazorla. Un gol de Quintillá lo anuló el VAR pero Niño, que debutó en liga marcando el tanto de la victoria ante el Alavés el sábado, y Cazorla tumbaron el sueño vallecano.



RESULTADOS DEL MIÉRCOLES.

Cultural Leonesa - Valencia 0-0, 2-4 en los penaltis.

Rayo Vallecano - Villarreal 0-2.

Badajoz - Granada 2-3.

Real Sociedad - Osasuna 3-1.

Zaragoza - Real Madrid 0-4.

