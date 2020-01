José Mari Lumbreras: “Había que dar un paso y generar otra ilusión; así es la vida”

28/01/2020 a las 06:00

“Es mi club, lo siento, lo quiero y lo sufro. Me da mucha pena, pero hay que ser frío con la realidad y no agarrarse a nada. Soy el primero que lo he entendido”. Con estas palabras resumió José Mari Lumbreras su marcha del Tudelano, con la espina clavada de no haber podido sacar adelante al equipo. “No hay que agarrarse al puesto a cualquier precio y fui el primero en comentárselo a Jesús Miranda hace unos días. Hay que ser frío con la realidad, tomamos un café y los dos entendimos que hay situa

Selección DN+