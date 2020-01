El jugador del Celta Rafinha encuentra la solución perfecta para entrenar con viento

Galicia está sufriendo en las últimas horas las consecuencias de la borrasca que ha llegado del suroeste de Irlanda.

Este jueves se cumplió la previsión de fuertes vientos, que mantuvieron en alerta naranja a buena parte de la comunidad, y el municipio de Vimianzo registró la ráfaga máxima con 140 kilómetros hora.

Las lluvias también fueron intensas y dificultaron el día a día de los ciudadanos. Algunos de los que sufrieron el 'impacto' de la borrasca 'Brendan' fueron los jugadores del Celta de Vigo.

Entrenar en esas condiciones supuso una 'carga extra' de trabajo para ellos y, como compartió el futbolista Rafinha Alcántara a través de su cuenta de Twitter, "a grandes males, remedios diferentes".

El jugador celtiña apostó por ponerse un casco de moto para protegerse del viento, mientras que otros compañeros optaron por medios más convencionales como subirse la capucha de la sudadera.

Día de vientos violentos y ramas voladoras. A grandes males, remedios diferentes ‍♂



So windy today in training. Paying attention to the trees like... pic.twitter.com/m7UsnCFMDy