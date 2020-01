Actualizada 04/01/2020 a las 20:39

El Atlético prolongó su racha ganadora ante el Levante en un día de fiesta en el Wanda Metropolitano, donde el equipo rojiblanco sumó su cuarta victoria consecutiva, la tercera en la Liga, para reforzar su estado anímico y su posición en zona de Champions. Gracias a un buen inicio de partido, con dos asistencias de sus laterales, Trippier y Lodi, y a un espectacular paradón de Oblak en el último minuto, el conjunto de Diego Pablo Simeone pudo asegurarse un sufrido triunfo contra un rival que no se asustó en terreno colchonero, aunque no pudo equilibrar el duelo ante un bloque más contundente en ambas áreas. El Atlético, sin embargo, volvió a provocar nerviosismo entre su hinchada hasta el pitido final, al no dar un paso al frente en ataque, apostar por su defensa y ser incapaz de cerrar el encuentro cuando sólo llevaba un gol de ventaja. Tuvo que ser Oblak, con una intervención brutal a mano cambiada tras un remate a bocajarro de Bardhi, quien salvase dos puntos.



El Levante, muy bien plantado y ambicioso en el segundo tiempo, no dejó de intentarlo tras el descanso, pero se estrelló contra uno de los mejores guardametas del mundo y contra la defensa local de un equipo que ahora mantiene un idilio con el gol tras atravesar una sequía muy preocupante. A falta de mordiente de Joao Félix y Alvaro Morata, Ángel Correa, el máximo asistente del Atlético, muy activo durante los 90 minutos, volvió a ver puerta. El argentino, en un gran momento, se encargó de abrir el marcador, que tras ese tanto inicial sólo fue igualado por el conjunto valenciano durante un par de minutos, hasta que el central brasileño Felipe volvió a adelantar a los locales.



Además de Oblak, fue el prometedor comienzo del Atlético el que le permitió llevarse los tres puntos y pasar a controlar el duelo, pese a que el resultado a favor de los colchoneros estuvo en peligro hasta la última acción. Los rojiblancos se encuentran más cómodos defendiendo que atacando y, fieles a su costumbre, no quisieron apretar el acelerador ofensivamente para cerrar de forma definitiva el partido. Permitió el Atlético jugar y llegar al Levante demasiado, fiándolo todo a su solidez defensiva, y volvió a salirle cara. Afortunadamente para los colchoneros, volvió a engrandecerse Oblak y salió bien, después de que la afición disfrutase con ese notable inicio de ataque total de los suyos.



En sólo cinco minutos se vieron tres goles, el encajado por el Atlético tras un puntual error defensivo del que se aprovechó Roger, pero el conjunto levantino se encontró después con un muro rojiblanco, modificado en la segunda parte con el sorprendente cambio que realizó Simeone, al hacer saltar al campo al recuperado Vitolo por Lodi y retrasar a Saúl al lateral. De una u otra manera, el Atlético anuló el ataque del Levante, que no encontró un resquicio hasta que en el minuto 83 Oblak evitó un primer gol de Bardhi, más frustrado aún en el 93 con la milagrosa parada del esloveno.





