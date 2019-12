Abelardo: "Es un reto difícil, pero se puede lograr, sino no hubiera venido"

Actualizada 30/12/2019 a las 19:55

El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, afirmó este lunes durante su presentación en el RCDE Stadium que la salvación "es un reto difícil, pero se puede lograr" y aseguró que, en caso contrario, no hubiera venido.



El preparador asturiano, que ha fichado para seis meses, insistió en que salvar al equipo no es un milagro. "Me siento un privilegiado de poder entrenar a este equipo y a este gran club. Desde el primer momento me sentí muy halagado e intentaré revertir esta situación. Toca trabajar a tope, al cien por cien", dijo.



Abelardo explicó que el reto le encanta. "Es una entidad apetecible para cualquiera. Me he encontrado un grupo muy predispuesto y esto es muy importante. No me arrepiento para nada, estoy encantado. Nosotros tenemos que transmitir al perico que venga al campo para disfrutar de este equipo", aseveró.



El entrenador afirmó que se ha encontrado a un grupo de futbolistas "implicado" y que eso es una buena señal. "Prometo que mi equipo será competitivo y que mis jugadores se van a dejar la piel. Cada partido es una final, pero no con la presión de que si pierdes estás muerto. Competir, competir, competir y volver a competir. Es mi filosofía", insistió.



La prioridad para el técnico es "recuperar a nivel mental" a la plantilla. "Los futbolistas tienen calidad, lo han demostrado durante toda su carrera. No se les ha olvidado jugar", apostilló. Es por eso que, según comentó, no ha hablado de refuerzos con el club: "Estoy encantadísimo con mi plantilla".



Cuestionado por el siguiente partido de LaLiga, contra el Barcelona, Abelardo explicó que no lo ve como "un marrón" ni mucho menos. "Cualquier partido es una bendición y tenemos que ganar. Quiero que mi equipo sea competitivo en todos los encuentros y que la gente vibre con él", señaló.

