El Tudelano perdona y cae derrotado en Vitoria

25/11/2019 a las 06:00

El Tudelano perdió por la mínima en su visita a Vitoria, a pesar de que los navarros dispusieron de múltiples ocasiones, pero no consiguieron ver puerta y cayeron finalmente derrotados por 1 a 0. Al final, se marchó de vacío de manera inexplicable, en especial con la cantidad de ocasiones de las que dispuso el conjunto visitante. En especial en la segunda parte, donde en algunas jugadas era Álvaro González quien estuvo muy seguro bajo palos, y en otras la poca puntería navarra.

El partido enseguida cogió velocidad de crucero y las ocasiones comenzaron a llegar, en especial, por parte de los vitorianos, ya que el Tudelano cedió la pelota para esperarle en su terreno y salir a la contra. José Luís fue el primer jugador en avisar con un disparo cruzado que se marchó por poco, pero realmente el jugador más desequilibrarte fue Paulino, quien dispuso de varias ocasiones, tanto las originadas por él mismo, como las que combinaba con sus compañeros.

El portero del Tudelano, Pagola, fue sin duda alguna el mejor jugador de la primera parte con unas paradas espectaculares que impidieron que el Deportivo Alavés abriera el marcador.

El equipo dirigido por Jose María Lumbreras también tuvo sus ocasiones en la primera mitad como un disparo lejano de Miguel Díaz que Álvaro González no atrapó a la primera y el rechace casi lo coge Obi. Aunque, la mejor oportunidad la tuvo Miguel que aprovechó un resbalón de Montolio para robar el balón y encarar a Álvaro González, pero el guardameta albiazul en el mano a mano estuvo soberbio para detener el esférico.

MUCHAS OCASIONES SIN GOL

La segunda parte también comenzó con una gran intensidad, y el Tudelano casi marca en la primera jugada tras un disparo cruzado de Diego Suárez que sobrepasó a Álvaro González y que Gualda tuvo que sacar bajo los palos.

La reanudación había cambiado los papeles y ahora las ocasiones llegaban por parte de los de José María Lumbreras. Iñaki Alonso movió el banquillo y realizó dos cambios en apenas siete minutos, dando entrada a Lupu y Arzuaga, y los movimientos dieron su resultado enseguida porque unos instantes después, en una triangulación entre Paulino, Lupu y Arzuaga, llegaría el gol. Lupu encaró a Pagola tras una grandísima asistencia de Paulino y en vez de probar suerte cedió atrás para que Arzuaga abriera el marcador. La jugada polémica del encuentro llegó al final, en una acción donde Azkue se marchaba solo, pero el colegiado interpretó que existía fuera de juego.

Al final, derrota para el Tudelano que se fue con las manos vacías y con la sensación de que podría haber ganado. Los riberos se sitúan así en el puesto de promoción de descenso con quince puntos, los mismos que el Izarra.

FICHA TÉCNICA



Alavés B. Álvaro González, Víctor López (Primi, m. 81), Montolio, Erik, Javi López, Valero, Perera, Gualda (Arzuaga, m. 69), Paulino, José Luís y Elejalde (Lupu, m. 61).

Tudelano. Pagola, Diego Cortés (Adrián Socorro, m. 80), Lalaguna, Zamorano, Zabaleta (Delgado, m. 46), David Soto, Miguel, Azkue, Ángel López (Lázaro, m. 76), Diego Suárez, y Obi.

Árbitro. Mallo Fernández (Castilla y León). Amonestó con cartulina amarilla al local Gualda y a los visitantes Zabaleta y Ángel López.

Gol. 1-0 (m. 75): Arzuaga.

Incidencias. José Luis Compañón. 200 espectadores.

Lumbreras: “El resultado no ha sido justo”

El entrenador del Tudelano José Mari Lumbreras se mostró insatisfecho por la derrota de su equipo, ya que valoró que “el resultado no ha sido justo”. En el análisis del encuentro, el técnico afirmó que el Alavés estuvo “en la primera parte mejor y Pagola tuvo que intervenir dos veces y además tuvieron un palo”. También reconoció que los locales durante los primeros cuarenta y cinco minutos “tuvieron más control, y la posesión del balón, pero con esto no quiere decir que jugáramos mal, estuvimos con otro perfil y desde otro registro hemos tenido buenas oportunidades”. Lumbreras también afirmó que en el computo global “nuestro sino está ahora en ese intervalo de la Liga de que estamos bien, pero no conseguimos puntos, y la realidad es que el equipo está bien, pero no terminamos de materializar”, concluyó.

