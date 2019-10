El DJ Martin Garrix creará la canción oficial de la Euro 2020

Actualizada 20/10/2019 a las 10:52

El DJ y productor Martin Garrix confirmó durante una actuación en su ciudad natal, Ámsterdam, que será el creador de la canción oficial de la Eurocopa 2020, además de otras piezas musicales de la fase final del torneo.

A través de un comunicado remitido este domingo 20 de octubre, el órgano rector del fútbol europeo explicó que el artista se comprometió a "crear la canción oficial del torneo", que interpretará junto a otro cantante "por primera vez en la ceremonia de apertura de la Euro 2020 en el Olímpico en Roma el 12 de junio de 2020".

Además de la canción oficial, Martin Garrix también producirá la música oficial de la salida de los jugadores al campo y de las retransmisiones oficiales.

"Es un honor increíble que me hayan pedido crear la canción oficial de la Euro 2020 y estoy muy contento de que todo el mundo la escuche. El torneo del próximo verano acercará a los aficionados más que nunca a la acción y espero de verdad que mi canción haga que todos en Europa se sientan parte de ella", aseguró Garrix en declaraciones facilitadas por la UEFA.

I'm so proud to reveal I made the anthem for #EURO2020, can't wait for you all to hear the official soundtrack!! #JoinThePeople https://t.co/Aro7dSgRVK pic.twitter.com/ttct5AbgQi — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) October 19, 2019

"La música es mi pasión, pero también soy un gran aficionado al fútbol, así que será más especial todavía para mí el hecho de poder crear la canción oficial para la que será la mayor Euro de la historia", agregó.

La UEFA destacó asimismo que "Garrix ha logrado tener un éxito mundial con una serie de éxitos como 'Don't Look Down' (con Usher), 'Scared to be Lonely' (con Dua Lipa) e 'In the Name of Love' (con Bebe Rexha)".

"Garrix también ha trabajado con David Guetta, que escribió la canción oficial de la UEFA Euro 2016 y recientemente ha colaborado con Dean Lewis para su nuevo single 'Used To Love'", subrayó.

Por su parte, el director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, consideró que "no hay mejor persona para empezar la fiesta que Martin Garrix". "Tanto la música como el fútbol unen a la gente, y con el torneo, que se juega por primera vez en 12 países diferentes del continente, habrá un tema primordial de unidad en toda la UEFA Euro 2020", afirmó.

