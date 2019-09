Se derrumba tras marcar un gol tres horas después de que falleciera su padre

Los aficionados del Sacramento Republic FC, club de la United Soccer League de Estados Unidos, presenciaron extrañados el pasado domingo como su jugador Darek Formella se derrumbaba tras anotar el gol de la victoria en el minuto 89 del partido. Una extraña celebración para un gol in extremis que daba los tres puntos al conjunto californiano.

Como se observa en un vídeo publicado en las redes sociales del Sacramento Republic FC, cuando uno de sus compañeros fue a felicitarle sonriente tras anotar el gol, su gesto se torna serio súbitamente tras intercambiar unas palabras con Formella. Lo que el autor del tanto le estaba contando era que tres horas antes de la celebración del encuentro había recibido la noticia del fallecimiento de su padre.

A powerful moment on display last Sunday, as @Darekformella9 showcased his indomitable spirit, playing through a heartbreaking personal loss.



Our thoughts are with Darek and his family during this difficult time. pic.twitter.com/ZisDvE9lem