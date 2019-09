Zidane pide "cabeza" en el regreso de Hazard y asegura que cree en Vinicius

Actualizada 13/09/2019 a las 14:49

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ve preparado al belga Eden Hazard para debutar oficialmente con su nuevo club, pero pidió "cabeza" mirando el calendario y adelantó una dosificación de minutos en un septiembre cargado de partidos, y ante la duda sobre el brasileño Vinicius, dejó claro que cree en él.



Hazard jugará sus primeros minutos en partido oficial como madridista ante el Levante. Zidane dejó entrever su regreso, no desveló si lo hará como titular o suplente y sí mostró mucha precaución para no correr riesgos con su nueva estrella.



"Tenemos que ir con calma, ha estado lesionado tres semanas y lleva una semana entrenando", pidió el técnico madridista en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas.



"Todos tenemos muchas ganas de verle pero tenemos siete partidos en 21 días y hay que ir con calma. Hay mucha expectación. Él esta preparado y seré yo el que decida como dosificar los minutos y su juego, porque tendremos que jugar con Hazard no solo ante el Levante si no muchos partidos durante la temporada. Hay que hacerlo con cabeza e ir con calma, pero está preparado", añadió.



Zidane respondió con contundencia cuando fue cuestionado sobre Vinicius, su bajón en el rendimiento y la confianza que tiene en el joven brasileño.



"¿No es el mismo futbolista? ¿No tiene confianza de qué? Tiene la máxima de su entrenador que soy yo pero hoy en día pero tengo 23 jugadores y tengo que contar con todos", manifestó.



"Vinicius tiene 18 años y es el futuro del Madrid segurísimo, pero cada cosa lleva su tiempo y él está en un proceso de hacer las cosas bien, pero cuento con él. A veces no va a jugar porque lo va a hacer otro. Confío plenamente en Vinicius. Dejar de decir lo contrario. Es un buen jugador y voy a contar con él", sentenció.

Selección DN+